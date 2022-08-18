НБУ назвав найприбутковіші банки I півріччя 2022-го — Finance.ua

НБУ назвав найприбутковіші банки I півріччя 2022-го
Діючі зараз 67 банків сумарно за I півріччя отримали збиток у 4,647 млрд грн, однак більшість установ на ринку були прибутковими. В січні — червні 2022 року прибутковими були 46 банків, тобто майже 70% ринку. Сумарно вони отримали прибуток у майже 10 млрд грн — 9,992 млрд грн.
Про це повідомляє FinClub.
Майже дві третини цього прибутку прийшлися на державний ПриватБанк — 6,284 млрд грн, який отримав найбільший прибуток в системі.
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Серед банків із іноземним капіталом найбільші прибутки мали Укрсиббанк (724,1 млн грн) та Райффайзен Банк (628,5 млн грн).
Серед банків із українським приватним капіталом в лідерах опинилися Банк Кредит Дніпро (383 млн грн) та банк «Південний» (309,8 млн грн).
Ці установи сформували п’ятірку найбільш прибуткових банків.
В двадцятку найприбутковіших також увійшли:
- Універсал Банк — 250,1 млн грн;
- Сітібанк — 235,6 млн грн;
- ПУМБ — 218,6 млн грн;
- Айбокс Банк — 123,3 млн грн;
- Банк Восток — 106 млн грн;
- Банк «Конкорд» — 82,4 млн грн;
- Банк «Кліринговий дім» — 75,4 млн грн;
- Ідея Банк — 72,1 млн грн;
- КІБ — 60,9 млн грн;
- Кредобанк — 58,4 млн грн;
- Банк Форвард — 58,2 млн грн;
- Банк «Львів» — 45,1 млн грн;
- Дойче Банк ДБУ — 34,2 млн грн;
- Креді Агріколь Банк — 30,7 млн грн;
- СЕБ Корпоративний Банк — 29,9 млн грн.
Довідка Finance.ua:
- раніше перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова розповіла, чому в Україні досі працюють російські банки;
- також в НБУ повідомляли, що хоча протягом січня-червня українські банки отримали 4,6 мільярда гривень збитків, проте операційний результат банків залишався позитивним: чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви за підсумками ІІ кварталу становив 33,5 млрд грн порівняно з 23,5 млрд грн у ІІ кварталі 2021 року.
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