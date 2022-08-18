НБУ назвав найприбутковіші банки I півріччя 2022-го — Finance.ua
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НБУ назвав найприбутковіші банки I півріччя 2022-го

Фондовий ринок
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НБУ назвав найприбутковіші банки I півріччя 2022-го
НБУ назвав найприбутковіші банки I півріччя 2022-го
Діючі зараз 67 банків сумарно за I півріччя отримали збиток у 4,647 млрд грн, однак більшість установ на ринку були прибутковими. В січні — червні 2022 року прибутковими були 46 банків, тобто майже 70% ринку. Сумарно вони отримали прибуток у майже 10 млрд грн — 9,992 млрд грн.
Про це повідомляє FinClub.
Майже дві третини цього прибутку прийшлися на державний ПриватБанк — 6,284 млрд грн, який отримав найбільший прибуток в системі.
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Серед банків із іноземним капіталом найбільші прибутки мали Укрсиббанк (724,1 млн грн) та Райффайзен Банк (628,5 млн грн).
Серед банків із українським приватним капіталом в лідерах опинилися Банк Кредит Дніпро (383 млн грн) та банк «Південний» (309,8 млн грн).
Ці установи сформували п’ятірку найбільш прибуткових банків.
В двадцятку найприбутковіших також увійшли:
  • Універсал Банк — 250,1 млн грн;
  • Сітібанк — 235,6 млн грн;
  • ПУМБ — 218,6 млн грн;
  • Айбокс Банк — 123,3 млн грн;
  • Банк Восток — 106 млн грн;
  • Банк «Конкорд» — 82,4 млн грн;
  • Банк «Кліринговий дім» — 75,4 млн грн;
  • Ідея Банк — 72,1 млн грн;
  • КІБ — 60,9 млн грн;
  • Кредобанк — 58,4 млн грн;
  • Банк Форвард — 58,2 млн грн;
  • Банк «Львів» — 45,1 млн грн;
  • Дойче Банк ДБУ — 34,2 млн грн;
  • Креді Агріколь Банк — 30,7 млн грн;
  • СЕБ Корпоративний Банк — 29,9 млн грн.

Довідка Finance.ua:

  • раніше перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова розповіла, чому в Україні досі працюють російські банки;
  • також в НБУ повідомляли, що хоча протягом січня-червня українські банки отримали 4,6 мільярда гривень збитків, проте операційний результат банків залишався позитивним: чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви за підсумками ІІ кварталу становив 33,5 млрд грн порівняно з 23,5 млрд грн у ІІ кварталі 2021 року.
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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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