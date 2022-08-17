НБУ посилить вимоги до капіталів банків — Finance.ua

НБУ посилить вимоги до капіталів банків Вчора 19:00

Через війну українські банки у другому кварталі скорочували мережі своїх відділень по країні, а також втратили багато банкоматів та терміналів. Зростає також обсяг проблемних кредитів, і власникам фінустанов доведеться шукати гроші, щоб їх не закрили, пише ukrrudprom

Про все це йдеться у серпневому огляді Нацбанку щодо банківського сектору за II квартал 2022 року, який було опубліковано сьогодні вранці.

З 12-сторінкового звіту НБУ можна виділити кілька важливих моментів:

Населення не продовжує своїх вкладів у доларі/євро, знімає їх з рахунків після закінчення договорів: вкладення фізосіб в інвалюті за другий квартал скоротилися на 3,5% у доларовому еквіваленті. Заощадження у гривні у квітні-червні 2022-го збільшилися на 6,4%, але більша частина приросту — це кошти на карткових та поточних рахунках та переважно у держбанках. Люди хочуть постійно мати доступ до грошей та знімати їх будь-якої миті.

Постійно скорочуються філіальні мережі українських банків. У НБУ зазначили, що у ІІ кварталі найактивніше відділення закривали держбанки та банки з іноземним капіталом. Найактивніше це відбувалося у зонах бойових дій: у Харківській, Запорізькій, Донецькій та Херсонській областях. При цьому регулятор повідомив про відкриття лише 8 нових відділень кількома приватними банками.

Середня ціна гривневих кредитів для бізнесу зросла до 17,9% річних. У той час як до війни банки заявляли про її зниження до 11-13%. Це середня вартість кредитів із офіційного звіту, а максимальна, за інформацією банків, сягає 30% річних.

Активи банківської системи у квітні-червні зросли на 3,3%, і переважно за рахунок держбанків. Однак це не означає, що фінансисти активно кредитували економіку, навпаки, чистий кредитний портфель, за інформацією Нацбанку, скоротився на 3,5% через уповільнення видач нових позик та формування резервів під проблемні кредити. Активні операції фінансистів зараз зводяться до розміщення грошей їхніх вкладників у інших банках, особливо у Національному банку. Банки вкладають кошти в депозитні сертифікати НБУ (своєрідні депозити в Нацбанку) і заробляють на цьому солідні доходи — 23% річних. Без ризику та трудовитрат.

Сильно від війни постраждала платіжна інфраструктура банків (банкомати, термінали). Зокрема, майже на чверть скоротилася мережа POS-терміналів — вони потрібні, щоб люди могли розраховуватись картками у торгових мережах. Регулятор зазначив, що найбільші втрати щодо цієї частини у Приватбанку.

За ІІ квартал банківська система отримала 4,5 млрд грн збитків. Збитковими стали 24 банки, і їх сукупний збиток становив 10,5 млрд грн. Їх список Нацбанк не навів, але визнав, що серед них є три з чотирьох держбанків: швидше за все, це Ощадбанк, Укрексімбанк та Укргазбанк. Також регулятор зазначив, що на державний Приватбанк припала майже половина прибутку всіх банків, які показали позитивний фінансовий результат.

У своєму звіті НБУ відкрито заявив, що після стабілізації макроекономічних умов проведе оцінку якості капіталів українських банків, щоб встановити, скільки капіталів вони втратили через війну і скільки в них ще потрібно влити. Регулятор визначить, кому з банків скільки потрібно власних коштів, щоб продовжувати роботу і не бути закритими. Від акціонерів вимагатимуть грошових вливань (за затвердженим графіком), і якщо вони не зможуть/не захочуть їх забезпечити — їхні банки прикриють.

Нагадаємо, що на час дії воєнного стану в Україні та ще 3-х місяців усі депозити населення у країні гарантовані на 100%. Тому пік закриття банків, швидше за все, припаде на післявоєнний період, про що не можна забувати вкладникам та правильно розраховувати свої вкладення. Під час війни було закрито два банки — Мегабанк і банк «Січ».

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