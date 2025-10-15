0 800 307 555
93% підприємств ЖКГ порушують правила формування тарифів

Казна та Політика
45
Майже кожне десяте підприємство у сфері житлово-комунальних послуг в Україні працює з порушеннями законодавства про тарифоутворення.
Про це свідчать результати перевірок Держпродспоживслужби за дев’ять місяців 2025 року.
Протягом січня-вересня проведено 325 позапланових перевірок підприємств, що надають послуги у сфері ЖКП. Порушення виявлено у 302 випадках, що становить 92,9% від загальної кількості перевірених суб’єктів.
За результатами контролю:
  • прийнято 198 рішень про застосування адміністративно-господарських санкцій на суму 2,5 млн грн;
  • винесено 210 приписів щодо усунення порушень і приведення тарифів у відповідність до вимог законодавства;
  • до адміністративної відповідальності притягнуто 62 посадові особи, на яких накладено штрафів на 130,1 тис. грн;
  • підприємства зобов’язано повернути споживачам 3,2 млн грн.
Особливо резонансною стала ситуація в Миколаєві. Після численних скарг громадян Держпродспоживслужба провела позапланові перевірки одного з місцевих надавачів послуг, унаслідок яких компанію зобов’язано здійснити перерахунки споживачам на понад 50 мільйонів гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
