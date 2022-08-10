Банк «Січ» віднесено до категорії неплатоспроможних: що робити вкладникам — Finance.ua

Банк «Січ» віднесено до категорії неплатоспроможних: що робити вкладникам Вчора 16:15 — Кредит&Депозит

Банк «Січ» віднесено до категорії неплатоспроможних: що робити вкладникам

9 серпня Правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення АТ «Банк Січ» до категорії неплатоспроможних

В Національному банку розповіли про причини ухвалення цього рішення та пояснили, що робити далі клієнтам банку.

Чому це сталося

Таке рішення було ухвалено у зв’язку з невиконанням банком своїх зобов’язань перед Національним банком за кредитами рефінансування у встановлений договором строк через недостатність коштів.

Крім того, система корпоративного управління банку була неякісною, бізнес-модель неефективною, банк здійснював ризикові операції, що призвело до збиткової діяльності та погіршенням нормативів капіталу.

Що буде з вкладами населення

Вкладники АТ « Банк Січ » — як фізичні особи, так і ФОПи — отримають свої заощадження у повному обсязі. Це близько 1,2 млрд грн.

13.04.2022 набрав чинності Закон України № 2180-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», яким запроваджено 100%-ву гарантію за банківськими вкладами фізосіб та ФОП на час дії воєнного стану та три місяці після.

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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодує кошти фізичних осіб та ФОП, залучені банком на умовах договору банківського (карткового) рахунку чи вкладу (депозиту), разом із відсотками, нарахованими станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.

Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривнях за курсом НБУ на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.

Як вкладникам банку отримати свої гроші

За законом виплати мають розпочатися упродовж 20 робочих днів після віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Вкладники банку мають чекати від Фонду повідомлення про початок виплат, що розміщується на офіційному сайті Фонду у розділі «Банки в управлінні Фонду» та на сайті АТ «Банк Січ».

Також отримати інформацію можна й на «гарячій лінії» Фонду за номером: 0-800-308-108.

Вкладники зможуть отримати гарантовані виплати у банках-агентах Фонду, перелік яких розміщений на офіційному сайті Фонду у розділі «Вкладникам та кредиторам».

Вкладнику необхідно звернутися до одного із банків-агентів із паспортом та ідентифікаційним номером.

Виплата відшкодування може бути здійснена також уповноваженому представнику вкладника.

Для цього йому необхідно пред’явити у банку-агенті паспорт, ідентифікаційний номер і довіреність на отримання коштів.

Довідка Finance.ua:

на період дії воєнного стану Фонд гарантування вкладів надав вкладникам неплатоспроможних банків можливість отримувати гарантоване відшкодування віддалено — не відвідуючи відділення банків-агентів;

зараз можливість дистанційно отримати гарантовані кошти надають чотири банки-агенти Фонду — ПриватБанк, Укргазбанк, Південний та ПУМБ.

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