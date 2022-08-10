У банк «Січ» запровадили тимчасову адміністрацію — Finance.ua
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У банк «Січ» запровадили тимчасову адміністрацію

Кредит&Депозит
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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав процедуру виведення банку «Січ» з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 10 серпня до 9 вересня.
Про це повідомила пресслужба Фонду.
Фонд призначив тимчасовим начальником управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Степанець Вікторію Сергіївну.
У ФГВФО також зазначили, що про час та порядок виплат вкладникам фінустанови буде повідомлено додатково на офіційному вебсайтах фонду, банку або у відділеннях фінустанови.
Нагадаємо, Національний банк України 9 серпня відніс банк «Січ» до категорії неплатоспроможних. Це друге банкрутство банку в 2022 році, не враховуючи виведення російських банків з ринку через воєнну агресію росії.
Причина банкрутства банку «Січ» — відмова обслуговувати рефінансування НБУ.
За матеріалами:
Finance.ua
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