У банк «Січ» запровадили тимчасову адміністрацію — Finance.ua

У банк «Січ» запровадили тимчасову адміністрацію Вчора 13:15 — Кредит&Депозит

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав процедуру виведення банку «Січ» з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 10 серпня до 9 вересня.

Фонд призначив тимчасовим начальником управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Степанець Вікторію Сергіївну.

У ФГВФО також зазначили, що про час та порядок виплат вкладникам фінустанови буде повідомлено додатково на офіційному вебсайтах фонду, банку або у відділеннях фінустанови.

Нагадаємо, Національний банк України 9 серпня відніс банк «Січ» до категорії неплатоспроможних. Це друге банкрутство банку в 2022 році, не враховуючи виведення російських банків з ринку через воєнну агресію росії.

Причина банкрутства банку «Січ» — відмова обслуговувати рефінансування НБУ.

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