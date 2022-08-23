Bitcoin VS долар. Як змінювався курс Bitcoin за останні роки, та які події на це впливали — Finance.ua

Bitcoin VS долар. Як змінювався курс Bitcoin за останні роки, та які події на це впливали Вчора 10:02 — Фінтех і Картки

Bitcoin VS долар. Як змінювався курс Bitcoin за останні роки, та які події на це впливали

У 2022 році головна криптовалюта пережила одне із найбільших падінь у своїй історії. Однак воно було далеко не першим — від самого початку свого створення ціна на BTC досить часто показувала американські гірки. Тож ми вирішили розповісти про найвизначніші події, що впливали на курс Bitcoin від моменту його створення.

«Король криптовалют» з’явився ще у далекому 2009, і вже наприкінці року біржа New Liberty Standard Exchange зафіксувала перший обмін BTC на долари: користувачі на форумі BitcoinTalk обміняли 5050 Bitcoin за 5,02 долара через PayPal, встановивши ціну в 0,00099 доларів за одну монету. Простіше кажучи, ціна становила приблизно одну десяту від одного цента.

І хоч BTC був офіційно запущений ще на початку січня 2009 року, важко знайти хоч якусь стандартну ціну до середини 2010 року. Все через те, що у ті часи не було таких обмінів, як нині. Однак дані стали доступними з липня 2010 року і зберігаються дотепер.

2010 році була проведена цікава угода і придбані найдорожчі піци за всі часи існування людства. Так-так, йдеться про історію, коли власник «битків» — щедра душа — заплатив за дві піци 10 тис. BTC. Цю операцію навіть зараз можна побачити Саме вроці була проведена цікава угода і придбані найдорожчі піци за всі часи існування людства. Так-так, йдеться про історію, коли власник «битків» — щедра душа — заплатив за дві піци 10 тис. BTC. Цю операцію навіть зараз можна побачити за посиланням. Саме ця угода вважається першою, коли хтось використав віртуальну валюту, аби придбати щось у реальному світі.

Згідно з історичними даними Investing.com, у 2010 ціна Bitcoin не піднімалася вище 0,40 долара за монету, однак вже у лютому 2011 ціна перевищила 1 долар, а у травні перевалила за 8 доларів.

До червня 2011 року головна крипта виросла майже до 30 доларів — це було неймовірним зростанням порівняно з попередніми місяцями. Однак саме цей показник виявився піковим, після чого «биток» пішов на спад, скотившись до 2 доларів до кінця 2011 року. У листопаді 2012 року Bitcoin пережив свій перший «халвінг» — зміну структури винагороди для майнерів, коли вони отримують вдвічі менше біткойнів за видобуток блоків у блокчейні. Це допомогло активному розвитку крипти у 2013 році, коли BTC почав привертати більше уваги нецільової аудиторії — не «технарів», а пересічних людей. Інтерес до криптовалюти підігрівався, а ціна на неї продовжувала зростати. Так, до початку березня вартість Bitcoin перевищила 40 доларів, а вже у квітні 2013 року перевалила за 230 доларів.

Далі почалось справжнє ралі — минув лише тиждень, а BTC опустився до 68 доларів, однак вже через тиждень він знову подвоївся і торгувався від 150 доларів. Експерти називають цей період «піком божевілля у волатильності Bitcoin».

Нових висот «биток» досяг у тому ж 2013, щоправда, вже наприкінці року: у листопаді вартість BTC вперше перетнув позначку в 1 тис. доларів. Саме 30 листопада 2013 року ціна Bitcoin зросла до свого першого серйозного максимуму в 1,153 доларів. Однак знову підкорити цю вершину монета змогла лише через кілька років — 5 січня 2017 року.

Після піку у 2013 Bitcoin вирушив у дворічне піке: у квітні 2014 року він обвалився до 360 доларів, а в січні 2015 — до 170 доларів за монету. Чому ж так сталося? На ринок повпливали два основні фактори:

спочатку у 2013 році Народний банк Китаю повністю забороняє фінансові операції з Bitcoin;

потім у лютому 2014 року одна із найперших криптобірж Mt.Gox вкотре заявляє про злом хакерами (тоді було викрадено 744 400 BTC, що вважається абсолютним рекордом. — Ред.). Біржа спершу заявила про заборону на зняття коштів, а потім і взагалі оголосила себе банкрутом.

Ці події наводять справжню паніку на ринку — починається перше затяжне падіння Bitcoin, яке називають «криптовалютною зимою».

Здавалося б — ось він, кінець. Однак у тому ж 2015 році стається довгостроковий розворот тренду, і до січня 2017 «биток» відвойовує свій попередній пік в 1 тис. доларів. Це стало найдовшим відновленням курсу Bitcoin в історії. Ось тут і починається найцікавіша та найактивніше фаза життя головної крипти.

До середини серпня 2017 Bitcoin перевищив 4 тис. доларів, після чого продовжує зростати шаленими темпами. Роздрібні трейдери дізнаються про криптовалюту, цікавляться інвестиціями у неї та збільшують обсяги та, відповідно, цінники.

Так до грудня 2017 року перша крита піднімається все вище і вище, поки не сягає нової вершини у 19 тис. доларів. Саме тоді ф’ючерси на BTC почали торгуватися на Чиказькій біржі опціонів, що ще більше підігріло інтерес інвесторів до криптовалюти. Ринкова капіталізація Bitcoin цього року перевищила $330 млрд.

Після палкого зльоту 2017 року наступні 12 місяців пройшли для «битка» дуже збитково. Поступова втрата позицій розпочалася ще у січні 2018, коли Facebook, Twitter та Google заборонили на своїх майданчиках рекламувати криптовалюти та все, що з ними пов’язано. Це вдарило по цінах на токени: вартість знижувалася, майнери активно продавали бізнес, який часто ставав збитковим. Ось так до грудня 2018 Bitcoin втратив майже 80% вартості, звалившись до $3,1 тис.

У червні 2019 року BTC спробував подолати ведмежу кризу — криптовалюта подолала позначку 12 тис. доларів. На максимумі в липні за одну монету давали понад 12,3 тис. доларів.

Bitcoin активно дорожчав на тлі очікувань: ось-ось мав запрацювати інституційний Bitcoin — сервіс Bakkt. У вересні його нарешті запустили, але проєкт не виправдав очікувань та не привернув увагу інвесторів — а Bitcoin знову почав втрачати позиції, закінчивши 2019 рік на позначці нижче 7 200 доларів.

З приходом нового 2020 року, попри серйозну економічну кризу в усьому світі, спричинену COVID-19, ринок криптовалют — ні, не падає — стабілізується. Так, у розпал падіння фондового ринку під час першої хвилі пандемії COVID-19 Bitcoin коливався на рівні близько 8 тис. доларів. І начебто нічого не передбачало біди, однак 12 березня 2020 року «биток» різко падає — з 7 935 доларів до 4 826 доларів за один день (просадка на понад 39%).

З квітня 2020 перша крипта поступово відвойовувала позиції і до жовтня змогла знову побороти планку у 13 тис. доларів і зрештою сягнути майже 20 тис. доларів у листопаді 2020 року, коли фінансові ринки піднялися через ліквідність Федерального резерву та перспективи вакцини проти COVID-19.

Зростання першої криптовалюти продовжилося і в 2021 році, причому BTC ставив рекорди щомісяця

у середині січня 1 BTC коштував 40 700 доларів,

20 лютого ціна досягла 57 600 дол.,

13 березня — 61 100 дол.,

13 квітня — 63 600 дол..

Капіталізація BTC впевнено перевищила $1 трлн. Та після стрімкого зростання на Bitcoin чекало вражаюче піке: Китай попередив покупців крипти, що збирається чинити тиск на галузь, а згодом офіційно заборонив будь-які транзакції з криптовалютами. Після цих новин BTC швидко втрачає понад 50% своєї вартості протягом кількох місяців.

У вересні Китай оголошує, що всі транзакції з криптою є незаконними і навіть іноземні вебсайти, які пропонують такі послуги китайським трейдерам, заборонені. Однак ринок не сприймає цю новину, і до жовтня BTC повертається до рівня понад 60 тис. доларів, а у листопаді 2021 року сягає нового історичного максимуму — 68 789 доларів.

З початку 2022 року «биток» кілька разів наближався до червоної зони:

перший обвал до 42 тис. доларів стався на тлі новин про протести у Казахстані, який посідає друге місце у світі з видобутку BTC;

ще на 2 тис. доларів BTC обвалили новини із засідання Федеральної резервної комісії США. Американський регулятор заявив, що планує збільшувати відсоткові ставки, через що вартість BTC впала до 40 тис. доларів;

наступний великий обвал стався 22 січня. Вартість першої великої валюти впала нижче за 36 тис. дол., подекуди вона досягала позначки 34,5 тис. дол.

Загалом, початок 2022 виявився не дуже позитивним для головної криптовалюти, та чим далі — тим ставало гірше. Хоч у квітні ціна BTC коливалася між 36-47 тис. доларів, у травні вартість «битка» почала знижуватися до 19 тис.

Один із найсильніших обвалів стався 18 червня — тоді вперше з листопада 2020 року. ціна опустилася нижче 20 тис. доларів, сягнувши показника у 17 тис. доларів. Цього дня ринок криптовалют втратив близько 800 млрд доларів від своєї капіталізації.

BTC падав разом з іншими криптовалютами, оскільки інвестори побоювались, що проблеми в основних криптовалютних гравців можуть викликати ширше потрясіння ринку. Серед них і той факт, що сервіс криптокредитування Celsius з понад 1 млн користувачів 13 червня оголосив про зупинення виведення коштів у зв’язку з «екстремальними ринковими умовами». Крім того, на початку травня втратив прив’язку до долара і перестав торгуватися алгоритмічний стейблкоїн TerraUSD, що теж похитнуло ринок криптовалют.

19 липня Bitcoin зріс до позначки 22,8 тис. доларів, що стало максимумом з 13 червня 2022 року, однак вже 26 липня впав до 20,7 тис. доларів, що стало новим місячним мінімумом.

Після крутого піке вниз перша крипта потрохи відновлювала позиції та зростала у ціні: до 15 серпня їй вдалося відновитися до 24,8 тис. доларів. Попри це, вже кілька днів Bitcoin швидко втрачає у вартості, оскільки інвестори оцінюють неоднозначні сигнали Федерального резерву щодо темпів підвищення ключової ставки.

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