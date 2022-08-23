Банківська система України вперше з початку війни стала прибутковою — Finance.ua
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Банківська система України вперше з початку війни стала прибутковою

Фондовий ринок
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Банківська система України вперше з початку війни стала прибутковою
Банківська система України вперше з початку війни стала прибутковою
Платоспроможні банки отримали 3,4 млрд грн чистого прибутку за січень—липень 2022 року проти 39,8 млрд грн чистого прибутку за січень—липень 2021 року.
Про це свідчать дані Національного банку України.
Доходи банків зросли на 26%, якщо порівняти з результатом січня—липня 2021 року, і становили 189,1 млрд грн, витрати — на 69% до 185,7 млрд грн.
Банківська система України вперше з початку війни стала прибутковою

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За даними в НБУ, банки сформували значні обсяги резервів під очікувані збитки через наслідки війни. Відрахування в резерви зросли в 12 разів порівняно з січнем-червнем 2021 року — до 73,560 млрд гривень.
Банківська система України вперше з початку війни стала прибутковою

Довідка Finance.ua:

  • раніше повідомлялось, що діючі зараз 67 банків сумарно за I півріччя отримали збиток у 4,647 млрд грн, однак більшість установ на ринку були прибутковими. В січні — червні 2022 року прибутковими були 46 банків, тобто майже 70% ринку. Сумарно вони отримали прибуток у майже 10 млрд грн — 9,992 млрд грн.
  • прибуток українських банків виріс за 2021 рік майже в 2 рази до рекордного рівня. Прибуток склав 77,530 млрд гривень. Це на 95,2% більше, ніж роком раніше (39,727 млрд гривень);
  • Національний банк України з 20 серпня 2022 року надав право банкам продавати клієнтам банківські метали з фізичною поставкою у відділеннях.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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