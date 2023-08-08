День фінансів: бронювання номерних знаків для авто, рекордний прибуток банків, пропозиції житла на вторинному ринку — Finance.ua

День фінансів: бронювання номерних знаків для авто, рекордний прибуток банків, пропозиції житла на вторинному ринку Сьогодні 17:50

Вівторок, 8 серпня. Українці зможуть онлайн обирати та забронювати номерний знак для автомобіля, а Мінцифри планує покращити мобільний зв’язок та інтернет в Україні.

Рекордний прибуток банків. Банківський сектор у першому півріччі 2023 року отримав 67,6 млрд грн прибутку, порівняно з 4,6 млрд грн збитку за аналогічний період минулого року. Головними чинниками прибутковості сектору залишаються зростання процентних доходів, передусім від високоліквідних активів, та несуттєві обсяги формування резервів.

Депозити залишаються улюбленим інструментом українців для збереження своїх коштів. Але оскільки під час дії воєнного стану банківські вклади гарантуються на 100%, українці під час вибору банку дивляться не на його стабільність, а на відсоткові ставки. Тому Finance.ua зібрав всю актуальну інформацію, яка допоможе визначитися, в якому банку краще оформити депозит у серпні 2023 року:

Прогноз курсу долара. Як прогнозує директор департаменту казначейських операцій «Юнекс Банку» Ганна Золотько, курс долара в Україні до кінця поточного тижня (13 серпня) перебуватиме у діапазоні 37,1 — 37,5 грн/дол. У зазначений період на ринку буде спостерігатися тенденція до повільного тяжіння курсу долара до офіційного.

Нова послуга для автомобілістів. В Україні запрацювала В Україні запрацювала нова послуга для автомобілістів . Тепер українці можуть онлайн обрати та забронювати номерний знак для транспортного засобу. За можливість вибору будь-якої комбінації цифр, крім визначеної, тепер існує оплата — 360 грн.

До речі, за даними Укравтопрому, упродовж липня український автопарк поповнили 18,8 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. Лідером серед ввезених автівок став Volkswagen Golf.

Пропозиції житла на вторинному ринку. Порівняно з минулим роком, ринок нерухомості в Україні відновлюється. За Порівняно з минулим роком, ринок нерухомості в Україні відновлюється. За даними OLX Нерухомість , найбільша кількість пропозицій з продажу вторинної нерухомості у столиці — 23 717, медіанна вартість 3,8 млн грн. На другому місці - Одеса. Там медіанна ціна значно нижча і становить 1,7 млн грн, кількість пропозицій — 22 190.

Відновлення ринку праці. Як свідчать Як свідчать дані дослідження Work.ua , у липні кількість пропозицій роботи склала 93 477 вакансій, що практично на рівні червня. В топ областей за кількістю роботи входять Київська, Дніпропетровська та Львівська області.

Також за даним Work.ua, в ІТ стає тісно. Охочих працювати за посадами верстальник та Front-end програміст у понад 30 разів більше, а за посадами з низьким порогом входу — тестувальник та UI/UX дизайнер у понад 10 разів більше, ніж продавцем чи водієм.

А ось як свідчить аналітика GameDev Dou, медіанна зарплата геймдев-фахівців, після стабільного показника в 2022 році, за останні півроку зменшилась на $50 до $1950. Більшість фахівців в геймдеві задоволені своєю роботою: 39% вважають свою роботу цікавою, а ще 21% — дуже цікавою.

Air Ocean Airlines готова відновити польоти в Україні. Директор авіаперевізника В’ячеслав Геріга заявив, що Air Ocean Airlines Директор авіаперевізника В’ячеслав Геріга заявив, що Air Ocean Airlines могла б відкрити польоти з аеропорту Ужгород, якщо це буде визнано безпечним. Аеродром впритул розташований до словацького кордону, і літак одразу після зльоту потрапляє у повітряний простір країни-члена НАТО.

Також зазначимо, що в уряді для покращення якості сервісу та послуг розпочали реформування галузі міжнародних пасажирських перевезень. За рішенням профільної комісії, закрили вже 280 автомобільних маршрутів.

Компенсаційний онлайн-калькулятор. Команда «Поверни своє» запустила Команда «Поверни своє» запустила компенсаційний онлайн-калькулятор для власників знищеного під час війни житла. Алгоритм обчислень враховує нормативну умову про те, що розмір компенсації встановлюється на рівні, не нижчому від вартості будівництва житла відповідної площі, розрахованої за показником опосередкованої вартості в регіонах України.

Кабмін продовжив термін прийому заяв на виплати постраждалим від підриву Каховської ГЕС до 31 жовтня 2023 року включно.

Нацроумінг в селах. В Мінцифри В Мінцифри підтримали законопроект про нацроумінг в селах та держмоніторинг швидкості мобільного інтернету. Сьогодні понад 5 тисяч населених пунктів мають покриття лише від одного з трьох мобільних операторів. Законопроєкт допоможе українцям бути постійно онлайн.

Виплата субсидій. Нові категорії українців Нові категорії українців будуть отримувати субсидії . Допомогу на оплату «комуналки» тепер можуть отримувати: особи, які перебували в полоні після початку повномасштабного вторгнення росії; військові та працівники силових структур, які воюють.

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