День фінансів: бронювання чоловіків, законопроєкти про Defence City, валютний ринок восени
В середу, 3 вересня, стало відомо, кого будуть бронювати восени та як буде працювати Defence City. Про деталі читайте нижче.
Бронювання чоловіків.
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 13335, який дозволяє критично важливим підприємствам бронювати співробітників на 45 днів навіть у випадку, якщо їхні військово-облікові документи оформлені з порушеннями або відсутні.
- Критично важливі підприємства на прифронтових територіях отримали можливість бронювати всіх своїх працівників.
- Мобілізація триватиме навіть після припинення вогню.
Законопроєкт про криптоактиви.
Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт № 10225-д про легалізація ринку віртуальних активів в Україні та визначення правил їх оподаткування.
Законопроєкти про Defence City.
Президент України підписав законопроєкти про Defence City — спеціальний правовий режим для підтримки українських підприємств оборонно-промислового комплексу.
Куди йдуть гроші з державного бюджету.
Найбільше видатків із держбюджету спрямовується на нацбезпеку та оборону — більше половини загального фонду. Про це повідомила голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету Роксолана Підласа.
«Національний кешбек».
У межах програми «Національний кешбек» українці у липні придбали товарів місцевого виробництва на 5,07 млрд грн — це найбільша сума за місяць від старту програми.
Валютний ринок восени.
За останніми даними центробанку, у серпні цього року чистий попит населення на валюту збільшився приблизно до $356 млн, тоді як у серпні минулого року він становив $777 млн.
🤑За останні місяці ринок золота пережив справжній бум, а зараз його ціна встановила новий рекорд. Як може змінитися вартість золота до кінця року та як на курс золота впливає війна в Україні — дізнаєтесь у цьому відео.
Портрет українського покупця електричного авто.
У 2025 році електромобілі та гібриди зайняли провідні позиції на українському авторинку. Про це розповів під час виступу на форумі Електроспектива Владислав Корольов, керівник напрямку забезпеченого кредитування ПриватБанку.
Finance.ua поспілкувався з переселенцями, родинами з дітьми і тваринами, а також з рієлторами та юристом, щоб зрозуміти, які є перешкоди та як, все ж таки, знайти омріяне житло.
🏠Оренда житла в Україні: чому людям з дітьми, тваринами, ВПО та людям з інвалідністю найважче знайти квартиру
