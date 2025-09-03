День фінансів: бронювання чоловіків, законопроєкти про Defence City, валютний ринок восени Сьогодні 17:42

В середу, 3 вересня, стало відомо, кого будуть бронювати восени та як буде працювати Defence City. Про деталі читайте нижче.

Бронювання чоловіків.

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 13335, який дозволяє критично важливим підприємствам бронювати співробітників на 45 днів навіть у випадку, якщо їхні військово-облікові документи оформлені з порушеннями або відсутні.

Критично важливі підприємства на прифронтових територіях отримали можливість бронювати всіх своїх працівників.

Мобілізація триватиме навіть після припинення вогню.

Законопроєкт про криптоактиви.

Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт № 10225-д про легалізація ринку віртуальних активів в Україні та визначення правил їх оподаткування.

Законопроєкти про Defence City.

Президент України підписав законопроєкти про Defence City — спеціальний правовий режим для підтримки українських підприємств оборонно-промислового комплексу.

Куди йдуть гроші з державного бюджету.

Найбільше видатків із держбюджету спрямовується на нацбезпеку та оборону — більше половини загального фонду. Про це повідомила голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету Роксолана Підласа.

«Національний кешбек».

У межах програми «Національний кешбек» українці у липні придбали товарів місцевого виробництва на 5,07 млрд грн — це найбільша сума за місяць від старту програми.

Валютний ринок восени.

За останніми даними центробанку , у серпні цього року чистий попит населення на валюту збільшився приблизно до $356 млн, тоді як у серпні минулого року він становив $777 млн.

🤑За останні місяці ринок золота пережив справжній бум, а зараз його ціна встановила новий рекорд. Як може змінитися вартість золота до кінця року та як на курс золота впливає війна в Україні — дізнаєтесь у цьому відео.

Портрет українського покупця електричного авто.

У 2025 році електромобілі та гібриди зайняли провідні позиції на українському авторинку. Про це розповів під час виступу на форумі Електроспектива Владислав Корольов, керівник напрямку забезпеченого кредитування ПриватБанку.

