Вантажні перевезення компанії «Російські залізниці» падають. Це торкнулося одразу кількох стратегічних секторів — від нафти й металів до зерна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
У серпні 2025 року обсяг перевезень мережею «РЖД» склав 92,2 млн тонн. Це на 5,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Загалом за перші вісім місяців відправили 738,8 млн тонн, що на 7,1% нижче від результатів 2024-го.

Найбільші втрати

Суттєво скоротилися перевезення будівельних вантажів — на 15%, чорних металів — на 17,3% та кам’яного вугілля — на 3,6%. Відвантаження нафти зменшилося на 4,9% через ремонти на НПЗ. Найбільш болючішим стало падіння зернових — на 30,7%, що пояснюється низьким урожаєм та експортними обмеженнями.
Таке зниження свідчить про спад у ключових секторах економіки РФ — від будівництва до металургії та агропромисловості. Показники транспортної галузі демонструють загальне уповільнення виробництва й скорочення внутрішнього попиту, що підсилює ефект стагнації.
Нагадаємо, зовнішня розвідка України повідомляла, що російська залізниця поступово занурюється у кризу, про що говорять серйозні збитки та спад обсягів перевезень. Відповідний тренд спостерігається вже третій рік поспіль. Чистий прибуток компанії скоротився на 95%, до 33,9 млн доларів.
Раніше кіберфахівці Головного управління розвідки з 10 по 12 червня провели серію успішних кібератак проти ресурсів «РЖД».
За матеріалами:
РБК-Україна
