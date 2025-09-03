Тип інтелекту: яка професія може підійти, зважаючи на це Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Тип інтелекту: яка професія може підійти, зважаючи на це

Інтелект — це не лише цифри в тестах, а й ваші здібності та спосіб мислення у роботі.

Work.ua розбирався, яка професія може підійти вам, зважаючи на тип інтелекту.

Теорію множинного інтелекту запропонував Ґовард Ґарднер. Професор Гарвардського університету вважав, що вона допомагає в навчанні та досягненні професійних цілей.

1. Візуально-просторовий інтелект

Ці люди завзято вирішують головоломки, легко взаємодіють із графіками, діаграмами й найчастіше прекрасно малюють. Коли запитати їх про хобі, вони називають мистецтво, архітектуру, участь у квестах тощо.

Люди з візуально-просторовим інтелектом — ідеальні 3D-моделери, дизайнери, інженери, підрядники, івент-менеджери.

2. Мовно-вербальний інтелект

Бачите впевненого оратора, який майже не хвилюється перед виступом на велику аудиторію? Це людина, яка наділена мовно-вербальними здібностями. Їхня сила в тому, що саме вони пояснюють складні речі простими словами, пишуть привабливі тексти та виголошують промови впевнено, виразно і змістовно. Шукачі із цим типом інтелекту добре оперують словом і мають здатність до вивчення іноземних мов.

Особистості з мовно-вербальним інтелектом знаходять себе в копірайтингу, журналістиці, HR, блогерстві, стендапі, видавництві, юриспруденції, викладанні та перекладі.

3. Логіко-математичний інтелект

Такі кандидати не бояться роботи із цифрами, графіками чи таблицями. Складні задачі з декількома невідомими викликають у них великий інтерес і даються легко. Вони здатні до наукових експериментів чи випробувань. Їхніми хобі можуть бути відеоігри зі стратегією, настільні ігри або участь у квестах.

Для людей із логіко-математичним інтелектом добре підходять такі професії, як програміст, інженер, бухгалтер, IT-спеціаліст, аналітик чи науковець.

4. Тілесно-кінестетичний інтелект

Ці люди не можуть жити без спорту, танців чи рукоділля. У них чудово розвинена моторика, гарна фізична підготовка та координація рухів. Поза роботою можуть займатися хендмейдом, ліпкою з глини чи малюванням.

Людям з тілесно-кінестетичним інтелектом варто опанувати професію будівельників, хореографів, акторів, гончарів, інженерів, акробатів, а також не варто оминати сферу естрадно-циркового мистецтва, де фізична підготовка поєднується з творчістю та видовищем.

5. Музичний інтелект

Люди з музичним інтелектом мислять за допомогою звуків та ритму. Вони ідеально запамʼятовують музику й можуть її відтворити, креативлять із текстами пісень і знають, як із буденного шуму зробити композицію. Зазвичай вони вміють грати на музичних інструментах, співають чи стоять за діджейським пультом під час дозвілля.

Такі особи стають видатними співаками, музикантами, сонграйтерами, діджеями, диригентами, музичними критиками чи редакторами.

6. Емоційний інтелект

Розвинений емоційний інтелект дає здатність розумітися на емоціях інших. Такі люди емпатичні, легкі в спілкуванні, а в колективі їх зазвичай називають душею компанії. Попри все, вонине бояться висловлювати думки, які відрізняються від колективної. Їхні хобі — зустрічі з друзями, нові знайомства чи заняття, де є можливість взаємодіяти з іншими.

Кандидатам із розвиненим емоційним інтелектом буде корисно реалізуватися як коуч, психолог, продавець-консультант, менеджер із продажу чи навіть політик.

7. Натуралістичний інтелект

Ці люди небайдужі до всього живого — вони обожнюють природу. Найкращий відпочинок для них — похід у гори, кемпінг чи висаджування квітів. Вони захоплюються садівництвом, люблять тварин і помічають навіть незначні зміни в навколишньому середовищі.

Ті, хто володіють натуралістичним інтелектом — ідеальні садівники, агрономи, озеленювачі, біологи, фермери та природозахисники.

8. Екзистенційний інтелект

Шукачі з екзистенційним інтелектом цікавляться світом із філософської точки зору. Вони — вічні дослідники, які хочуть знайти відповідь на питання про сенс нашого буття. Ці люди відповідально ставляться до вибору роботи, бо таким чином можуть наблизитися до істини.

Екзистенційний інтелект притаманний психотерапевтам, митцям, філософам, релігієзнавцям, священнослужителям або коучам.

