Які навички варто прокачати, щоб стати гідним кандидатом на ринку праці — Finance.ua

Які навички варто прокачати, щоб стати гідним кандидатом на ринку праці Сьогодні 15:16 — Особисті фінанси

Які навички варто прокачати, щоб стати гідним кандидатом на ринку праці

Якщо ви прагнете заробляти більше, знайти кращу роботу або стати експертом у своїй сфері, потрібно постійно розвиватися та прокачувати свої вміння.

Експерти budni.robota.ua зібрали навички, які варто прокачати, щоб стати гідним кандидатом на ринку праці.

Цифрова грамотність

Навичка, яка стає затребуванішою ледь не з кожним днем. І якщо на початку вашого карʼєрного шляху, можливо, достатніми були знання Word, то з часом можливості розширились, а з ними — і вимоги до кандидатів.

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Вміння працювати з Google Workspace, Zoom, Canva, Trello чи CRM-системами — вже стандарт. Усе більш бажаними для роботодавця стають навички роботи зі штучним інтелектом. Чим краще ви «дружите» з технологіями, тим більше у вас шансів знайти високооплачувану роботу.

Не бійтеся опановувати нові технологічні навички, адже це може відкрити двері до кращих можливостей.

Іноземна мова

Хоча більшість кандидатів вказують в резюме рівень володіння англійською «В» (за замовчуванням) або щось на кшталт «англійська на середньому рівні», але роботодавців вже цим не зацікавити.

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Робота у міжнародних, іноземних та багатьох українських компаніях передбачає знання англійської мови на високому рівні.

А якщо ви ще й претендуєте на високу посаду, то маєте вільно володіти англійською, зокрема, для комунікації з іноземними колегами та клієнтами.

Soft skills

Soft skills — це те, що завжди в тренді, адже це навички, які людина може застосувати на будь-якій своїй роботі чи поза нею.

Кожній компанії потрібні працівники, які вміють працювати в команді, комунікабельні та відповідальні.

Особливо важливими сьогодні також є здатність до навчання, вміння адаптуватися, гнучкість та критичне мислення.

Навички тайм-менеджменту та самоорганізації

В умовах віддаленої роботи компаніям важливо, щоб їхні співробітники могли організувати свій час так, щоб в терміни виконати все заплановане та не прокрастинувати. Без уміння ефективно планувати свій день важко залишатися продуктивними.

Якщо маєте прогалини у плануванні, використовуйте різні інструменти та методи:

календарі (Google Calendar, Outlook);

техніка Pomodoro (допоможе розбити завдання на короткі блоки);

метод SMART-цілей (зможете формулювати завдання чітко, вимірно, досяжно);

метод Eisenhower Matrix (допоможе розподілити пріоритети за терміновістю/важливістю);

список справ у Notion.

Основи аналітики

Навіть якщо ваша робота ніяк не повʼязана з обчисленнями і ви вважаєте себе гуманітарієм, аналітика — це те, що стане в пригоді кожному.

Вміння працювати з даними — навичка, що поступово стає обов’язковою в багатьох професіях. Навіть базове розуміння Excel, Google Sheets, аналізу звітів чи метрик підійме ваше резюме на новий рівень.

Спробуйте пройти курс із Data Literacy або базової аналітики. Це стане козирем у будь-якій сфері — від маркетингу до HR.

Створення контенту

У сучасному світі у тренді той, хто вміє ділитися своїми досягненнями чи знаннями. Роботодавці високо цінують вміння писати тексти, створювати презентації, пости у соцмережах або навіть короткі відео.

І сьогодні це не тільки про маркетинг. Це про видимість, експертність і власний бренд. Спробуйте з найменшого: напишіть короткий допис у LinkedIn про ваш професійний досвід. Це не так страшно, як здається, і дуже корисно.

Щоб отримати кращу роботу цієї весни, варто оновити не тільки резюме, а й себе.

Прокачуйте технічні навички, аналітику, комунікацію, вміння презентувати себе і працювати з інформацією — і вас точно помітять.

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