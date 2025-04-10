Уряд спростив процедуру підтвердження роботи за фахом для певної категорії працівників — Finance.ua
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Уряд спростив процедуру підтвердження роботи за фахом для певної категорії працівників

Казна та Політика
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Уряд спростив процедуру підтвердження роботи за фахом для певної категорії працівників
Уряд спростив процедуру підтвердження роботи за фахом для певної категорії працівників
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, що спрощує процес поновлення кваліфікаційного сертифіката для фахівців архітектурної сфери.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.
«Тепер не буде необхідності проходити процедуру професійної атестації, якщо в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ) відсутня інформація про стаж роботи за фахом понад три роки», — сказано в повідомленні.

Автоматичне підтвердження стажу роботи

Наприкінці минулого року в ЄДЕССБ був введений механізм автоматичного підтвердження стажу роботи понад три роки. Це підтвердження є необхідною умовою для забезпечення дійсності кваліфікаційного сертифіката, що дає право на виконання робіт, пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури.
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Зараз, після подання відповідної заяви, якщо вся необхідна інформація є в Реєстрі будівельної діяльності ЄДЕССБ, безперервність досвіду підтверджується автоматично. В електронній системі з’являється відповідний запис.

У разі відсутності підтвердження

Якщо в Реєстрі відсутня інформація про роботу за фахом понад три роки або про підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років, автоматично вноситься запис про порушення цих вимог. У такому випадку кваліфікаційний сертифікат припиняє свою дію.

Нові можливості для працівників архітектурної сфери

Згідно з новим рішенням уряду, якщо кваліфікаційний сертифікат було припинено через відсутність підтвердження стажу, виконавець може самостійно внести інформацію про відсутність перерви у роботі понад три роки до Реєстру.
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Також є можливість подати відповідні документи до Міністерства розвитку громад та територій або до саморегулівної організації через Реєстр.
Якщо відсутність перерви у роботі буде підтверджено, дія сертифіката поновлюється без необхідності проходження професійної атестації. Відповідна позначка автоматично з’являється в електронній системі.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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