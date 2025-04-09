Як не зв’язатись із роботодавцем-боржником: важливо для тих, хто в пошуках — Finance.ua

Як не зв’язатись із роботодавцем-боржником: важливо для тих, хто в пошуках Сьогодні 17:06 — Особисті фінанси

Як не зв’язатись із роботодавцем-боржником: важливо для тих, хто в пошуках

Мінімальна зарплата в Україні найближчий календарний рік підвищуватися не буде. Однак є компанії, які навіть і мінімалку не виплачують. Заборгованість по зарплаті — не просто внутрішнє питання роботодавця.

Українці можуть перевірити потенційного роботодавця чи партнера на доброчесність. Побачити борги по заробітній платі можна безкоштовно — ці дані відкриті.

Одне з джерел — реєстр боржників, що доступний на сайті Міністерства юстиції — erb.minjust.gov.ua . Там можна безоплатно перевірити, чи має підприємство статус боржника перед своїми працівниками. Достатньо знати код ЄДРПОУ або назву компанії. Для цього є окрема вкладка на сайті реєстру.

Заборгованість можна стягнути у судовому та досудовому порядку, однак краще бути у всеозброєнні заздалегідь. На сайті можна детально ознайомитися із типами виконавчих проваджень по кожному з понад 2 тисяч боржників.

У цьому реєстрі також можна побачити неплатників штрафів, боржників за аліментами та тих, хто перешкоджає в побаченні із дитиною.

Нагадаємо, рефінансування кредиту — це процес оформлення нового кредиту з метою замінити ним один або кілька наявних. Рефінансування зазвичай застосовується для закриття боргів за споживчими та цільовими позиками, а також боргів за кредитними картками.

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