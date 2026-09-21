День фінансів: автоматичне стягнення заборгованості, нова облігація в «Дії», дейтрейдинг Сьогодні 17:45

Понеділок, 21 вересня. Українські банки автоматично шукатимуть рахунки боржників, статус ВПО зможуть зняти без заяви людини, а українкам у ЄС тепер радять мати документ про законний перетин кордону.

👀 Перш ніж перейти до новин, хвилинку вашої уваги.

Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться за цим посиланням. Це займе лише кілька хвилин, однак дуже нам допоможе. Дякуємо за довіру! Попереду багато цікавого🔥.

Автоматичне стягнення заборгованості

Міністр юстиції Денис Маслов заявив , що в Україні запрацювала система автоматичного стягнення заборгованості. Наразі до механізму вже підключені державні банки, а з жовтня планується залучити всі банки країни. Система автоматично шукатиме рахунки боржників і забезпечуватиме списання коштів для погашення заборгованості.

Нова військова облігація в «Дії»

У Дії з’явилася нова військова облігація — Сімеїз. Вартість однієї облігації становить від 10 033 грн. Річна дохідність встановлена на рівні 15%. Дата виплати коштів та відсотків призначена на 15 вересня 2027 року.

Україні терміново потрібні мільярди

Україні потрібно забезпечити десятки мільярдів доларів зовнішнього фінансування на 2027 рік. Загальна потреба у зовнішніх ресурсах наступного року оцінюється у $52,6 млрд, тоді як у 2026 році країна вже залучила $31,3 млрд. Отримання подальшого зовнішнього фінансування залежить від виконання Україною реформ.

Курс валют цього тижня

Як розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько, офіційний курс протягом 14−18 вересня залишався досить стабільним, але з помірним переважанням руху в бік послаблення гривні. Поточний тиждень валютний ринок розпочне під впливом одразу двох важливих рішень центробанків — українського та американського.

Дейтрейдинг

Денний трейдинг — стратегія торгівлі активами, зокрема й криптовалютами, за якої всі угоди відкриваються та закриваються протягом одного робочого дня. Дейтрейдинг має один головний принцип: не залишати відкритих угод на ніч ― всі закривати протягом торгового дня. Щоб заробляти, трейдерам потрібно розуміти дві речі: який актив зростатиме в ціні та коли саме входити в угоду.

У новій статті розповідаємо про особливості цього процесу та які криптобіржі найкраще для цього підходять:

Статус ВПО

З 22 жовтня 2026 року тривале перебування за кордоном може стати підставою для зняття внутрішньо переміщеної особи з обліку. У деяких випадках це відбуватиметься без особистої заяви людини. Підставою для зняття з обліку стане виїзд на постійне проживання за кордон або тривала відсутність в Україні — понад 90 днів поспіль або понад 180 днів сукупно протягом року.

Проблеми бізнесу в 2026 році

Лише 0,3% опитаних підприємств заявили, що не мають жодних труднощів у роботі. Найгострішим викликом залишається нестача працівників — про неї повідомили 70,8% підприємств. Водночас бізнес стикається не лише з кадровим дефіцитом, а й зі зростанням витрат, проблемами зі збутом, логістикою та безпекою.

У відповідь на запит підприємців уряд запровадив пакет підтримки для компаній, які постраждали внаслідок обстрілів. Також Міністерство економіки розробляє системний механізм компенсації воєнних збитків, який має розширити можливості великих підприємств для відновлення пошкоджених активів і виробництва.

В Україні бізнес найбільше інвестиційних перспектив бачить в енергетиці та оборонній промисловості. Водночас іноземні компанії серед ключових умов для вкладення коштів називають захист інвестицій, а головними бар’єрами — корупцію та проблеми із судовою системою.

Додамо, що українці, які постраждали внаслідок війни та мають низький дохід, можуть отримати до 43 тис. грн на запуск або відновлення власної справи. Програму екстреної підтримки для захисту родинного доходу реалізує Естонська рада у справах біженців (ERC Ukraine).

Тимчасовий захист у ЄС

Українкам, які вперше оформлюють тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу, рекомендують мати документ, що підтверджує законний виїзд з України. При цьому першочерговим підтвердженням має бути саме законність виїзду з України. Військово-облікові документи можуть запитувати додатково, якщо це неможливо підтвердити іншим способом. І все тому, що у законодавстві ЄС немає гендерного розподілу для військового обовʼязку.