День фінансів: $890 млн від МВФ, найбільші програми для розвитку бізнесу, рейтинг найбагатших людей світу — Finance.ua

День фінансів: $890 млн від МВФ, найбільші програми для розвитку бізнесу, рейтинг найбагатших людей світу
10 найголовніших новин вівторка, 4 липня:
Другий транш від МВФ. Міністерство фінансів повідомило, що до загального фонду державного бюджету України надійшов другий транш у розмірі $890 млн від МВФ. Наразі Україна отримала вже 3,59 млрд доларів США від МВФ. Загальне фінансування за програмою складає 15,6 млрд доларів США.
Українці почали продавати валюту банкам. Аналітики інвестгрупи ICU зазначають, що протягом червня українці продавали валюти більше, ніж купували. Загалом чистий продаж валюти населенням склав понад 19 млн доларів — це перше позитивне значення з серпня минулого року.
Земельні онлайн-аукціони. Попри воєнний стан ринок землі в Україні залишається привабливим для інвесторів. За період воєнного стану організатори земельних онлайн-аукціонів в державній електронній торговій системі Прозорро. Продажі заробили майже 1 млрд гривень. Найбільше земельних онлайн-аукціонів відбулося в Одеській, Полтавській, Черкаській, Львівській та Кіровоградській областях.
Рейтинг найбагатших. Як повідомляє Bloomberg, 500 найбагатших людей світу у першій половині 2023 року збільшили свої статки на $852 мільярди. Власник Tesla, SpaceX і Twitter Ілон Маск знову очолив рейтинг багатіїв. Він за перші пів року збільшив свій статок на $96,6 млрд.
Найбільші програми для розвитку бізнесу. За різними програмами український бізнес може залучити від 180 000 до 7 млн грн. Найбільшу кількість грантів пропонує уряд у межах проєкту «єРобота». Грантові програми розраховані переважно на малий і середній бізнес, який працює в аграрному секторі, ІТ, креативній економіці, експортній галузі.
В Україні ніколи не скасують готівку. Про це заявив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. На його думку, в Україні ніколи повністю не заборонять обіг готівки, оскільки це ніяк не допоможе в боротьбі з корупцією.
Фінансова ситуація українців. Самооцінка громадянами України свого добробуту майже не змінилася після повномасштабного вторгнення рф і тримається на приблизно однаковому рівні, свідчать результати опитування, проведеного КМІС. Частка респондентів, які оцінювали своє фінансове становище як дуже низьке, становила 9% до вторгнення, а станом на травень 2023 року становить 7%. Окрім того, 33% респондентів оцінили свій добробут як «низький».
Працевлаштування ветеранів. Наразі понад мільйон чоловіків та жінок захищають земляків та звільняють наші землі від окупантів. І тільки 88,1% роботодавців готові взяти на роботу ветерана російсько-української війни.
-13 на російському ринку. З ринку росії у червні пішли 13 міжнародних компаній, зокрема один із найбільших світових виробників автомобільних покришок Michelin Group, німецька компанія Bosch та американська хімічна корпорація 3M. Загалом 254 міжнародні компанії повністю припинили діяльність у росії. Водночас 1352 компанії поки що не збираються покидати російський ринок.
Будівництво магістрального водогону. В Україні розпочали підготовчі роботи з будівництва магістральних водогонів для областей, які постраждали унаслідок підриву Каховської ГЕС. Водогін складатиметься з 3 ланок магістрального водопроводу протяжністю майже 150 км. Реалізація проєкту забезпечить водою щонайменше мільйон людей з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської і Херсонської областей, додав Кубраков.
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