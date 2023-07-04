Земельні онлайн-аукціони на Прозорро. Продажі заробили 1 млрд гривень за період воєнного стану — Finance.ua

Земельні онлайн-аукціони на Прозорро. Продажі заробили 1 млрд гривень за період воєнного стану Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Земельні онлайн-аукціони на Прозорро. Продажі заробили 1 млрд гривень за період воєнного стану

Майже 1 млрд гривень за період воєнного стану заробили організатори земельних онлайн-аукціонів в державній електронній торговій системі Прозорро. Продажі.

Загалом за два роки впровадження земельної реформи за підсумками понад 16 тисяч онлайн-аукціонів з реалізації земель до бюджетів різних рівнів надійшло понад 1,3 млрд гривень.

За час роботи земельних аукціонів на Прозорро. Продажі організатори продали або здали в оренду 4.7 тисячі ділянок загальною площею понад 43 тис. га. З них площа ділянок сільгосппризначення — 39 тис. га.

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Майже 980 млн гривень надійшло організаторам від продажу комунальної чи державної землі несільськогосподарського призначення та приватних сільськогосподарських земель, ще більш як 346 млн грн на рік — від оренди. Відповідно до Земельного кодексу, продаж сільгоспземель державної та комунальної власності й надалі залишається забороненим.

«Попри воєнний стан ринок землі в Україні залишається привабливим для інвесторів. В середньому на електронні торги з продажу та здачі в оренду землі приходять змагатися за ділянку більш ніж троє учасників, а ціна за підсумками е-аукціонів зростає майже у два рази. За цей час отримали нових власників понад 3.3 тисячі ділянок по всій країні, за винятком тимчасово окупованих областей або тих територій, де велися бойові дії. Окрім того, успішні земельні торги — це можливість заробляти під час війни. Так, із заробленого мільярду під час великої війни майже 820 млн грн надійшло саме до бюджетів громад», — зазначив Сергій Бут, СЕО Прозорро. Продажі.

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За словами заступника Міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Дениса Башлика, за два роки роботи ринок землі розвіяв міфи про земельну реформу. Натомість українці змогли відчути себе справжніми господарями на своїй землі, бо отримали нарешті право розпоряджатися своєю власністю.

«Запуск ринку землі дозволив розвіяти кілька міфів. Перший — що ми залишимося без землі взагалі. Другий — що всю землю одразу продадуть, і буде хаос. Насправді в результаті земельної реформи більше не існує прихованого земельного ринку. Всі дії щодо землі відбуваються в законній площині», — наголосив заступник Міністра агрополітики.

За час впровадження реформи земельні торги на Прозорро. Продажі оголосили майже 1.2 тисячі організаторів, з яких понад 700 — це органи місцевого самоврядування. За весь час роботи участь в е-аукціонах з продажу чи оренди землі взяли понад 7.6 тисяч учасників.

Найбільше земельних онлайн-аукціонів відбулося в Одеській, Полтавській, Черкаській, Львівській та Кіровоградській областях.

Станом на початок липня 2023 року в системі Прозорро. Продажі оголошено понад 1.8 тисячі земельних торгів, в яких можна брати участь, зареєструвавшись через один з акредитованих майданчиків . Площа цих ділянок складає понад 135 тисяч гектарів.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, електронні аукціони з оренди та продажу земель у системі Прозорро. Продажі запустили в Україні у жовтні 2021 року. Торги з оренди с/г землі державної та комунальної власності не проводилися із 24 березня 2022 року, допоки їх не відновили після набрання чинності Закону 19 листопада 2022 року.

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