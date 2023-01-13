Майданчик УЕБ став лідером системи Прозорро.Продажі за підсумками 2022 — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Майданчик УЕБ став лідером системи Прозорро.Продажі за підсумками 2022 Сьогодні 13:42 — Казна та Політика

Майданчик УЕБ став лідером системи Прозорро.Продажі за підсумками 2022

У системі Прозорро.Продажі минулого року відбулося понад 19 тис. успішних аукціонів. За їхніми результатами організатори, а це переважно органи місцевого самоврядування та державні структури, отримали понад 10 млрд грн.

Беззаперечним лідером системи Прозорро.Продажі за рівнем доходів до бюджетів різних рівнів став майданчик ТОВ «Українська енергетична біржа». Він охопив більше 15,5 % торгів. Переможці, яких залучила професійна та досвідчена команда маркетплейса, сплатили до державного та місцевих бюджетів майже 1,6 млрд грн.

«Традиційно майданчик УЕБ супроводжує і організатора торгів — Державну службу геології та надр України. Ми є незмінними та професійними їхніми консультантами. У 2022-му ДСГНУ оголосила 180 аукціонів із продажу спецдозволів на користування надрами. За результатами торгів державний бюджет поповнився на суму у понад 1,75 млрд грн, що на 933 % більше стартової ціни проданих спецдозволів, яка становила 188 млн грн», — інформує Олександр Коваленко, Генеральний директор ТОВ «УЕБ».

Загалом майданчик УЕБ став лідером системи Прозорро.Продажі і за рівнем доходів організаторів, які оголошували аукціони саме через цей маркетплейс: 24 організатори оголосили понад 330 аукціонів. І їхній дохід становить понад 2 млрд грн.

Також майданчик УЕБ має стабільно високі показники і за іншими напрямками торгів: з продажу металобрухту, майна банкрутів, малої приватизації, комерційні торги тощо.

Якісна технічна підтримка та професійний супровід менеджерів у підготовці до аукціонів — головні переваги, чому учасники та організатори торгів обирають для роботи у системі Прозорро.Sale саме майданчик ТОВ «Українська енергетична біржа».

Українська енергетична біржа За матеріалами:

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