У Києві продаватимуть місця для пересувної торгівлі через Прозорро. Продажі — Finance.ua

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У Києві продаватимуть місця для пересувної торгівлі через Прозорро. Продажі

Казна та Політика
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У Києві продаватимуть місця для пересувної торгівлі через Прозорро. Продажі
У Києві продаватимуть місця для пересувної торгівлі через Прозорро. Продажі
У державній електронній торговій системі Прозорро. Продажі оголошено перші аукціони з оренди місць для розміщення об'єктів пересувної торгівлі у Києві.
Про це повідомляє пресслужба Прозорро. Продажі.
Рішення щодо розміщення тимчасових споруд Київська міська рада ухвалила наприкінці 20 квітня 2023 року, а вже днями комунальне підприємство «Міський магазин» виконавчого органу Київради зареєструвало перші пʼять лотів.
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Це рішення регламентує проведення аукціонів через електронну торгову систему Прозорро. Продажі та надає можливість учасникам торгів отримати знижку 50% на об'єкт на період дії воєнного стану.
Кожен об'єкт пересувної торгівлі призначений для розміщення точок продажу гарячих напоїв і продуктів швидкого харчування та здається в оренду на 3 роки. Стартова ціна вказана за весь період оренди, проте переможець торгів виплачуватиме фінальну суму частинами щороку. Обов’язковою умовою торгів є участь двох учасників.
Перші пʼять е-аукціонів в системі з продажу місць для пересувної торгівлі:

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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