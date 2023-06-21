У Києві продаватимуть місця для пересувної торгівлі через Прозорро. Продажі — Finance.ua

У Києві продаватимуть місця для пересувної торгівлі через Прозорро. Продажі Сьогодні 14:29 — Казна та Політика

У Києві продаватимуть місця для пересувної торгівлі через Прозорро. Продажі

У державній електронній торговій системі Прозорро. Продажі оголошено перші аукціони з оренди місць для розміщення об'єктів пересувної торгівлі у Києві.

Про це повідомляє пресслужба Прозорро. Продажі.

Рішення щодо розміщення тимчасових споруд Київська міська рада ухвалила наприкінці 20 квітня 2023 року, а вже днями комунальне підприємство «Міський магазин» виконавчого органу Київради зареєструвало перші пʼять лотів.

Це рішення регламентує проведення аукціонів через електронну торгову систему Прозорро. Продажі та надає можливість учасникам торгів отримати знижку 50% на об'єкт на період дії воєнного стану.

Кожен об'єкт пересувної торгівлі призначений для розміщення точок продажу гарячих напоїв і продуктів швидкого харчування та здається в оренду на 3 роки. Стартова ціна вказана за весь період оренди, проте переможець торгів виплачуватиме фінальну суму частинами щороку. Обов’язковою умовою торгів є участь двох учасників.

Перші пʼять е-аукціонів в системі з продажу місць для пересувної торгівлі:

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