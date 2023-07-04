Від $5000 до $150 000: найбільші міжнародні та державні грантові програми для розвитку бізнесу — Finance.ua

Від $5000 до $150 000: найбільші міжнародні та державні грантові програми для розвитку бізнесу Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Від $5000 до $150 000: найбільші міжнародні та державні грантові програми для розвитку бізнесу

Грантові програми розраховані переважно на малий і середній бізнес, який працює в аграрному секторі, ІТ, креативній економіці, експортній галузі. Також є програми для тих, хто лише починає власну справу або вимушений був релокувати підприємство.

За різними програмами бізнес може залучити від 180 000 до 7 млн грн. Найбільшу кількість грантів пропонує уряд у межах проєкту «єРобота», започаткованого минулого року, та USAID через програму «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ).

Як пише Форбс, 19 українських бізнесів, які скористалися підтримкою програми USAID, увійшли до списку 250 перспективних малих і середніх компаній Next 250.

Які гранти доступні підприємцям

USAID пропонує три грантові програми для бізнесу у межах проєкту «Конкурентоспроможна економіка». Найбільше коштів можуть залучити експортні альянси — об'єднання не менше ніж з пʼяти підприємств для спільного просування своєї продукції на іноземних ринках. Максимальна сума — $150 000. У межах проєкту до кожного альянсу буде залучений менеджер, який допоможе синхронізувати мету підприємців і визначити потенційні ринки збуту. Детальний опис програми пропонує три грантові програми для бізнесу у межах проєкту «Конкурентоспроможна економіка». Найбільше коштів можуть залучити експортні альянси — об'єднання не менше ніж з пʼяти підприємств для спільного просування своєї продукції на іноземних ринках. Максимальна сума — $150 000. У межах проєкту до кожного альянсу буде залучений менеджер, який допоможе синхронізувати мету підприємців і визначити потенційні ринки збуту. Детальний опис програми тут

Програма USAID «Безперервність та відновлення бізнесу» покликана допомогти бізнесу відновити свої потужності під час війни або розширити присутність на зовнішніх ринках. Гранти можуть отримати: ФОП, приватні підприємства, ТОВ, АТ, що мають штат до 250 працівників і річний оборот до €50 млн.

Ще одна програма від USAID — гранти для малих і середніх жіночих та сімейних підприємств. Кошти можна направити на релокацію бізнесу, відкриття нових напрямів і вихід на міжнародні ринки. Виняток — не розглядатимуться грантові заявки від бізнесів, основна діяльність яких передбачає перепродаж товарів і послуг.

Пріоритетні галузі для надання грантів від USAID — інформаційні технології, інжиніринг, виробництво, а також креативні індустрії та послуги.

«єРобота» кошти на розвиток садівництва й побудову теплиць. Обидва проєкти держава готова профінансувати на 70%, решту сплачує підприємець. Подати Український уряд робить ставку на аграрний сектор і пропонує підприємцям у межах проєктукошти на розвиток садівництва й побудову теплиць. Обидва проєкти держава готова профінансувати на 70%, решту сплачує підприємець. Подати заявку на грант можна через портал «Дія»

Також уряд прагне розвивати у межах проєкту мале підприємництво та бізнес для ветеранів і їх сімей. Мікрогрант від держави на розвиток власної справи може отримати кожен громадянин, незалежно від напряму діяльності. Натомість потрібно працевлаштувати від однієї до двох осіб, залежно від суми гранта. У разі невиконання умови про створення робочих місць або нецільового використання коштів різницю між сумою гранта і сплаченими податками доведеться повернути.

Грантова програма для ветеранів дозволяє залучити 250 000 грн, 500 000 грн чи 1 млн грн. Залежно від кількості працевлаштованих осіб — одна, дві та чотири відповідно. Гранти на 500 000 грн та 1 млн грн надаються за умови співфінансування — 70% сплачує держава, а 30% - бізнес.

Також у програмі «єРобота» були гранти для переробних підприємств, але наразі подати заявку на них не можна. На порталі «Дія» мають анонсувати наступні дедлайни.

Mercy Corps Міжнародна гуманітарна організація пропонує два гранти — для підприємців, які релокували свій бізнес, і фермерським підприємствам у Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. Серед умов — офіційна реєстрація та відсутність юридичних і правових перешкод, а також інвестиція власних коштів до 50% від суми фінансової допомоги.

Global Communities, яка Проєкт для локального бізнесу пропонує і Міжнародна некомерційна організаціяяка надає гранти для розвитку бізнесу в Чернівецькій і Чернігівській областях. Умова — створити від одного до двох робочих місць, залежно від суми гранта, і співфінансування не менше 10% від суми гранта. Міжнародна організація з міграції (МОМ) надає кошти на розвиток мікро- та малих підприємств. Для того щоб взяти участь, потрібно заповнити анкети на сайті організації . Сукупно МОМ планує надати 370 грантів.

українська компанія МХП, аналогічну суму $5000 на стартапи в аграрному секторі виділяє , аналогічну суму надає на проєкт у будь-якій сфері Київська школа економіки.

Знайти актуальні грантові програми можна на порталі «Дія.Бізнес» або безпосередньо на сайті грантодавців.

Як підготуватися до подачі заявок на гранти

Прозорість бізнесу та репутація. Грантодавець звертає увагу не лише на те, як підприємець витрачає надані йому грантові кошти, а й наскільки прозоро веде бізнес, важливі й репутація на ринку та кредитний рейтинг. «Переконайтесь, що у вас хороша кредитна історія, відсутні незакриті штрафи та провадження», — радить директор Офісу з розвитку підприємництва та експорту Андрій Ремізов.

Ідеальний бізнес-план. Всі грантові програми передбачають створення бізнес-плану, який не тільки має містити свіжі ідеї, а й детальний план їх реалізації та реалістичні показники. «Головне, що ваш бізнес буде прибутковим після реалізації проєкту», — каже Ремізов. Він також радить прорахувати всі ризики у веденні підприємницької діяльності.

Соціальний вплив. Більшість грантодавців хочуть бачити не лише прибутковий проєкт, а і який буде корисний для соціуму, екології чи економіки конкретного регіону. Наприклад, матиме позитивний вплив на розвиток екосистеми підприємництва громади чи регіону, допоможе з працевлаштуванням соціально незахищених верств населення, пояснює Ремізов.

Час має значення. Незважаючи на те, що всі заявки, подані у межах дедлайну гранта розглядаються, проте кількість грошей грантодавців обмежена. Чим ближче до дати закриття терміну подачі заявок, тим, як правило, більше рівень конкуренції, каже Ремізов.

Кому не варто подаватися на гранти? Бізнесу з недостатнім потенціалом рентабельності. Якщо ваш бізнес не має яскравих перспектив рентабельності або він не відповідає стратегічним цілям грантової програми, шанси на успіх обмежені, зазначає Ремізов.

Проблеми з отриманням гранта можуть виникнути у виробників підакцизної продукції, ігорного бізнесу, фармацевтичної продукції, компаній, які знаходяться у стадії банкрутства, мали або мають податкові борги, судові чи майнові спори, були відповідачем у судових і виконавчих провадженнях щодо корупційних правопорушень.

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