За програмою «Власна справа» держава інвестувала в розвиток бізнесу понад ₴1 мільярд — Finance.ua

За програмою «Власна справа» держава інвестувала в розвиток бізнесу понад ₴1 мільярд Сьогодні 09:30 — Казна та Політика

За програмою «Власна справа» держава інвестувала в розвиток бізнесу понад ₴1 мільярд

За майже рік дії грантової програми «Власна справа» держава вже інвестувала через гранти в розвиток малого й середнього бізнесу понад 1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Грантова програма „Власна справа“ — це не лише програма підтримки розвитку бізнесу, це ще й один з елементів політики стимулювання повернення додому українців, що змушені були виїхати за кордон через війну. Ми розуміємо, що повертатись вони будуть за наявності щонайменше чотирьох умов — безпеки, можливості працювати і мати доступ до житла, а також розвиватись. Сподіваємось, що можливість отримати від держави фінансову підтримку на започаткування або розширення бізнесу стимулюватиме підприємців повертатись в Україну. Загалом за майже рік дії грантової програми ми маємо понад 5200 переможців і держава вже інвестувала в розвиток малого й середнього бізнесу понад 1 млрд грн через гранти», — зазначила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

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Вона нагадала, що за грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант до 250 тис грн.

Ці кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.

Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов’язковою умовою надання коштів є створення 1−2 робочих місць залежно від суми гранту, і грант має бути повернутий державі у вигляді сплачених підприємцем податків та зборів впродовж трьох років своєї діяльності.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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