В Україні стартує програма грантів для малих та середніх жіночих та сімейних підприємств: як отримати грант — Finance.ua

В Україні стартує програма грантів для малих та середніх жіночих та сімейних підприємств: як отримати грант
Малі та середні сімейні й жіночі підприємства мають шанс отримати гранти на розвиток бізнесу через програму USAID «Конкурентоспроможна економіка України». Про це пише Мінінтеграції.
Який розмір грантів?
У межах ініціативи планується надання грантів у розмірі від 10 тис. до 35 тис. доларів США.
На які цілі надаватиметься грантова підтримка?
Грантову підтримку може бути надано на такі напрями:
• релокація бізнесу,
• відкриття нового напряму бізнесу,
• масштабування бізнесу на території України,
• вихід на міжнародні ринки.
Хто може подати заявки на участь у грантовому відборі?
До участі у грантовому відборі допускатимуться лише грантові заявки від юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які відповідним чином зареєстровані згідно із законодавством.
Увага! Під час конкурсу не розглядатимуться грантові заявки від бізнесів, основна діяльність яких передбачає перепродаж товарів і послуг.
Як взяти участь?
Процес подання заявок відбуватиметься в один етап. Заявники повинні подати заповнену грантову заявку (Додаток А) та деталізований бюджет гранту (Додаток B). Інструкції щодо заповнення заявки та шаблони доступні у форматі Word за цим посиланням.
Термін подачі заявок
Заявки на участь у програмі можна подати до 24 липня 2023 року.
Більше інформації про заявку, необхідні документи та критерії відбору — за посиланням.
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