В Україні стартує програма грантів для малих та середніх жіночих та сімейних підприємств: як отримати грант — Finance.ua

В Україні стартує програма грантів для малих та середніх жіночих та сімейних підприємств: як отримати грант Сьогодні 08:00

В Україні стартує програма грантів для малих та середніх жіночих та сімейних підприємств: як отримати грант

Малі та середні сімейні й жіночі підприємства мають шанс отримати гранти на розвиток бізнесу через програму USAID «Конкурентоспроможна економіка України». Про це пише Мінінтеграції.

Який розмір грантів?

У межах ініціативи планується надання грантів у розмірі від 10 тис. до 35 тис. доларів США.

На які цілі надаватиметься грантова підтримка?

Грантову підтримку може бути надано на такі напрями:

• релокація бізнесу,

• відкриття нового напряму бізнесу,

• масштабування бізнесу на території України,

• вихід на міжнародні ринки.

Хто може подати заявки на участь у грантовому відборі?

До участі у грантовому відборі допускатимуться лише грантові заявки від юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які відповідним чином зареєстровані згідно із законодавством.

Увага! Під час конкурсу не розглядатимуться грантові заявки від бізнесів, основна діяльність яких передбачає перепродаж товарів і послуг.

Як взяти участь?

Процес подання заявок відбуватиметься в один етап. Заявники повинні подати заповнену грантову заявку ( Додаток А ) та деталізований бюджет гранту ( Додаток B ). Інструкції щодо заповнення заявки та шаблони доступні у форматі Word за цим посиланням

Термін подачі заявок

Заявки на участь у програмі можна подати до 24 липня 2023 року.

Більше інформації про заявку, необхідні документи та критерії відбору — за посиланням

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