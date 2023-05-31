В Україні стартує програма грантів для малих та середніх жіночих та сімейних підприємств: як отримати грант — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні стартує програма грантів для малих та середніх жіночих та сімейних підприємств: як отримати грант

81
В Україні стартує програма грантів для малих та середніх жіночих та сімейних підприємств: як отримати грант
В Україні стартує програма грантів для малих та середніх жіночих та сімейних підприємств: як отримати грант
Малі та середні сімейні й жіночі підприємства мають шанс отримати гранти на розвиток бізнесу через програму USAID «Конкурентоспроможна економіка України». Про це пише Мінінтеграції.
Який розмір грантів?
У межах ініціативи планується надання грантів у розмірі від 10 тис. до 35 тис. доларів США.
На які цілі надаватиметься грантова підтримка?
Грантову підтримку може бути надано на такі напрями:
• релокація бізнесу,
• відкриття нового напряму бізнесу,
• масштабування бізнесу на території України,
• вихід на міжнародні ринки.
Хто може подати заявки на участь у грантовому відборі?
До участі у грантовому відборі допускатимуться лише грантові заявки від юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які відповідним чином зареєстровані згідно із законодавством.
Увага! Під час конкурсу не розглядатимуться грантові заявки від бізнесів, основна діяльність яких передбачає перепродаж товарів і послуг.
Як взяти участь?
Процес подання заявок відбуватиметься в один етап. Заявники повинні подати заповнену грантову заявку (Додаток А) та деталізований бюджет гранту (Додаток B). Інструкції щодо заповнення заявки та шаблони доступні у форматі Word за цим посиланням.
Термін подачі заявок
Заявки на участь у програмі можна подати до 24 липня 2023 року.
Більше інформації про заявку, необхідні документи та критерії відбору — за посиланням.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.