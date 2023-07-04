«Цьому не бувати»: в Раді кажуть, що в Україні ніколи не скасують готівку — Finance.ua

«Цьому не бувати»: в Раді кажуть, що в Україні ніколи не скасують готівку Сьогодні 09:02 — Валюта

«Цьому не бувати»: в Раді кажуть, що в Україні ніколи не скасують готівку

В Україні ніколи повністю не заборонять обіг готівки, оскільки це ніяк не допоможе в боротьбі з корупцією. Про це заявив у своєму Telegram-каналі перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

«Ніхто готівку забороняти не дасть. Цього не буде від слова взагалі. Чому? Тому що це дурниця», — написав він.

На його думку, заяви про переведення країни на винятково безготівкові розрахунки можливі тільки після радикальної податкової реформи та амністії капіталу. Але цього ніколи не станеться.

За даними Железняка, такої ж думки відповідальні особи з НБУ, уряду та Мінфіну. При цьому обсяг безготівкових розрахунків в Україні і так щороку збільшується.

Нагадаємо, про плани скасувати розрахунки готівкою говорив заступник голови Офісу президента України Ростислав Шурма на конференції Ukraine Recovery Conference у Лондоні.

«Ми обговорюємо. Я не можу сказати вам упевнено, що ми це зробимо. Це обговорюється, але це дуже глибокі і серйозні обговорення з нашою командою, з прем'єр-міністром і президентом. Ми хочемо бути першою повністю cashless економікою», — сказав він.

За словами чиновника, найближчими місяцями влада представить дорожню карту ідеї.

Що думають про цю ідею в Нацбанку

Банківська система України готова повністю відмовитися від готівки, але такої практики жодна країна ще не впроваджувала, заявила перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова на пресконференції 28 червня.

«Технології сьогодні дають змогу, умовно кажучи, навіть на ринку перекинути гроші з картки на картку або розрахуватися через вбудований у телефон розрахунковий апарат. Банківська система з точки зору технології, інклюзії та безперервності до цього готова», — зауважила чиновник.

Але при цьому Рожкова додала, що навіть супер розвинені європейські країни не відмовилися від готівки.

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