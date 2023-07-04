Українці оцінили, як змінився їх добробут з початку війни — опитування (інфографіка) — Finance.ua
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Українці оцінили, як змінився їх добробут з початку війни — опитування (інфографіка)

Особисті фінанси
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Українці оцінили, як змінився їх добробут з початку війни — опитування (інфографіка)
Українці оцінили, як змінився їх добробут з початку війни — опитування (інфографіка)
Об'єктивно фінансова ситуація українців після початку війни дуже сильно погіршилася.
Про це йдеться в опитуванні КМІС.
64% українців відчувають зниження доходу, а 27% унаслідок вторгнення втратили роботу, значна кількість втратили майно і житло.
Динаміка самооцінок добробуту українцями
Нижче на графіку 1 порівнюються відповіді респондентів у лютому 2022 року (до вторгнення) з відповідями у травні 2022 року, грудні 2022 року, травні 2023 року. Для зручності ми будемо вважати варіант 1 «дуже низьким» фінансовим становищем, варіант 2 — «низьким», 3 — «середнім», 4 і 5 разом узяті - «високим».
Українці оцінили, як змінився їх добробут з початку війни — опитування (інфографіка)
Як можна бачити, самооцінка населенням свого добробуту практично не змінювалася після російського вторгнення і тримається на приблизно подібному рівні. Зокрема, частка респондентів з дуже низьким рівнем фінансового становища становила 9% перед вторгнення, а станом на травень 2023 року становить 7%. Утім, потрібно враховувати, що зараз ще є 33% респондентів з «низьким» добробутом, тобто загалом наразі в Україні 39% мають «дуже низький» або «низький» добробут (перед вторгнення аналогічний показник становив 41%).
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Частка людей з «середнім» добробутом в період між лютим 2022 року і травнем 2023 року була доволі стабільною на рівні 35−36%.
Частка людей з «високим» добробутом становила 22% перед вторгненням, після вторгнення знизилася до 16−17%, але станом на травень 2023 року повернулася до рівня 23%.
Українці оцінили, як змінився їх добробут з початку війни — опитування (інфографіка)
Попри об'єктивне зниження доходів двох третин населення України самооцінки добробуту майже не змінилися, бо запити людей під час війни суттєво знизилися вони частіше задовольняються тим, що мають, і вважають, що їм вистачає на їжу чи одяг навіть за істотного зниження доходів.
Українці оцінили, як змінився їх добробут з початку війни — опитування (інфографіка)

Довідка Finance.ua:

  • Самооцінка населенням свого фінансового становища є важливим виміром стійкості, оскільки росія не відмовляється від ідеї «організувати» в Україні гуманітарну катастрофу та соціально-економічний колапс для того, щоб примусити до капітуляції.
  • Утім, попри значне зниження рівня доходів і підвищення рівня безробіття загальна самооцінка становища родини, як ми бачимо, залишається на такому ж рівні, як і до вторгнення. Завдяки власним фізичним та емоційним ресурсам та волі до Перемоги, а також завдяки потужній підтримці наших Західних друзів українці демонструють стійкість у перенесення складнощів сьогодення для досягнення омріяної мети — вигнання ворогів, відбудови України та повноцінного приєднання до європейської родини.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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