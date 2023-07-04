В Україні почали будівництво з нуля 150-кілометрового магістрального водогону — Finance.ua
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В Україні почали будівництво з нуля 150-кілометрового магістрального водогону

Казна та Політика
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Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov
Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov
В Україні розпочали підготовчі роботи з будівництва магістральних водогонів для областей, які постраждали унаслідок підриву Каховської ГЕС.
Про це повідомив у Facebook віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.
За його словами, проєкт передбачає будівництво магістральних водогонів Карачунівське водосховище — Кривий Ріг — Південне водосховище, Марганець — Нікополь, Хортиця (ДВС2) — Томаківка.
Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov
Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov
Водогін складатиметься з 3 ланок магістрального водопроводу протяжністю майже 150 км. Реалізація проєкту забезпечить водою щонайменше мільйон людей з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської і Херсонської областей, додав Кубраков.
«Водогін у буквальному сенсі прокладатиметься з нуля, міжнародні партнери залучені до закупівлі та логістики труб необхідного діаметру та насосів великої потужності. Ставимо для себе амбітне завдання — завершити роботи якомога швидше», — заявив міністр.
Він нагадав, що уряд виділив 1,5 мільярда гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, а Агентство відновлення взяло на себе реалізацію проєктів будівництва водогонів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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