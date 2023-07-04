В Україні почали будівництво з нуля 150-кілометрового магістрального водогону — Finance.ua

В Україні почали будівництво з нуля 150-кілометрового магістрального водогону Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov

В Україні розпочали підготовчі роботи з будівництва магістральних водогонів для областей, які постраждали унаслідок підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомив у Facebook віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

За його словами, проєкт передбачає будівництво магістральних водогонів Карачунівське водосховище — Кривий Ріг — Південне водосховище, Марганець — Нікополь, Хортиця (ДВС2) — Томаківка.

Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov

Водогін складатиметься з 3 ланок магістрального водопроводу протяжністю майже 150 км. Реалізація проєкту забезпечить водою щонайменше мільйон людей з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської і Херсонської областей, додав Кубраков.

«Водогін у буквальному сенсі прокладатиметься з нуля, міжнародні партнери залучені до закупівлі та логістики труб необхідного діаметру та насосів великої потужності. Ставимо для себе амбітне завдання — завершити роботи якомога швидше», — заявив міністр.

Він нагадав, що уряд виділив 1,5 мільярда гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, а Агентство відновлення взяло на себе реалізацію проєктів будівництва водогонів.

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Економічна Правда За матеріалами:

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