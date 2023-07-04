Рейтинг найбагатших людей світу за версією Bloomberg — Finance.ua

Рейтинг найбагатших людей світу за версією Bloomberg Сьогодні 12:21 — Фондовий ринок

Рейтинг найбагатших людей світу за версією Bloomberg

500 найбагатших людей світу у першій половині 2023 року збільшили свої статки на $852 мільярди. Власник Tesla, SpaceX і Twitter Ілон Маск знову очолив рейтинг багатіїв.

Про це повідомляє Bloomberg.

Відповідно до оприлюднених виданням даних, найбагатші люди світу за останні шість місяців заробляли у середньому $14 мільйонів на день.

Це півріччя стало найкращим для мільярдерів з останньої половини 2020 року, коли економіка поступово почала відновлюватися після спаду, спричиненого коронавірусом.

Так, Маск за перші пів року збільшив свій статок на $96,6 млрд. При цьому зростання капіталу Маска триває: 3 липня акції Tesla зросли на 6,9%, принісши бізнесменові ще $13 млрд. Наразі його статки оцінюються в $234 млрд.

Французькому мільярдеру, власнику LVMH (бренди Louis Vuitton, Moet & Chandon, Christian Dior, Fendi, Givenchy та інші) Бернару Арно так і не вдалося знову обігнати Маска. За перші шість місяців 2023 року йому вдалося заробити $38,2 млрд. Загальна вартість його капіталу — $200 млрд.

На третьому місці опинився власник Amazon Джеф Безос, статки якого оцінюються у майже $154 млрд.

Значно покращив своє фінансове становище і власник Meta Platforms, якій належать соціальні мережі Facebook, Instagram і WhatsApp, Марк Цукерберг. У червні його капітал збільшився на $58,9 млрд і наразі становлять $104 млрд.

До топ-10 рейтингу також увійшли засновник Microsort Білл Гейтс ($134 млрд), засновник Oracle та власник акцій Tesla Ларрі Елісон ($133 млрд), колишній CEO Microsoft Стів Балмер ($118 млрд), інвестор Уоррен Баффет ($115 млрд), співзасновник Alphabet (володіє Google) Ларрі Пейдж ($110 млрд) та співзасновник Google Сергій Брін ($104 млрд).

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