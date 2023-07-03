Мільярдери з початку року продали акції на $9,3 млрд: хто в лідерах — Finance.ua

Мільярдери з початку року продали акції на $9,3 млрд: хто в лідерах Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Мільярдери з початку року продали акції на $9,3 млрд: хто в лідерах

За перші шість місяців 2023 року 21 мільярдер з-поміж найбагатших людей світу загалом продав акції на $9,3 млрд.

Про це пише Forbes USA.

Найактивнішими були співзасновник Airbnb Джо Геббія, засновник Oracle Ларрі Еллісон і спадкоємці Walmart — Роб, Еліс і Джим Волтон. Кожен із бізнесменів продав акції щонайменше на $100 млн.

Як зазначає видання, після «жахливого» 2022 року найбагатші люди світу знову «налаштовані продавати».

Співзасновник сервісу короткострокової оренди житла Airbnb Джо Геббія продав акції компанії на $890 млн. Тепер йому належить 8% компанії. Пакет акцій Airbnb забезпечує більшу частину його статків, що оцінюється у $7,9 млрд.

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Засновник Oracle Ларрі Еллісон продав акції корпорації на $850 млн. Загалом з 2020 року — на близько $2 млрд. Опціони також використали гендиректорка Oracle Сафра Кац і гендиректор Moderna Стефан Бансель — вони отримали за акції $470 млн і $300 млн відповідно.

Діти засновника мережі гіпермаркетів Walmart Сема Волтона Роб, Еліс і Джим продали акції компанії на $4,5 млрд. За оцінками Forbes, кожен із них отримав близько чверті - $1,1 млрд. Мільярдери хочуть спрямувати кошти на благодійність.

Бізнесмен Джош Гарріс продав акції заснованої ним інвесткомпанії Apollo Global Management на $210 млн. Він пішов з компанії в 2021 році, після чого продав майже третину акцій Apollo — на $830 млн. Очолювана мільярдером Harris Group планує за ці кошти купити футбольний клуб «Вашингтон Коммандер» за рекордні $6 млрд.

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