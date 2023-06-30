Уже шостий мільярдер відмовився від російського громадянства — Finance.ua

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Уже шостий мільярдер відмовився від російського громадянства

Фондовий ринок
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Уже шостий мільярдер відмовився від російського громадянства
Уже шостий мільярдер відмовився від російського громадянства
Бізнесмен Ігор Макаров відмовився від російського громадянства. Він став щонайменше шостим мільярдером, який вийшов із громадянства рф після початку вторгнення путіна в Україну.
Про це пише Forbes.
Макаров зараз має лише паспорт Кіпру, який отримав в обмін на інвестиції в 2008—2012 роках. Останніми роками бізнесмен живе на три країни — на Кіпрі, в США та на півночі Італії.
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За оцінкою Forbes, мільярдер володіє статками $2,2 млрд. Компанія «Ітера», яку він заснував у 1990-х, перепродавала туркменський газ. У 2013 році Макаров продав свою частку в ній «роснефти» за $2,9 млрд, отримавши з них $1,8 млрд. Свої статки він надалі збільшив за рахунок інвестицій на західних ринках.
Після початку війни в Україні Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія запровадили проти бізнесмена санкції.
Макаров — шостий мільярдер, який відмовився від паспорта рф з початку повномасштабного вторгнення.
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До нього це зробили засновник інвестиційної компанії Freedom Finance Тимур Турлов, засновник групи фондів DST Global і колишній співвласник Mail.Ru Group Юрій Мільнер, засновник Revolut Ніколай Сторонський, засновник «Тройка Диалог» Рубен Варданян та засновник «Тинькофф банку» Олег Тіньков.
«Ми з сім'єю назавжди залишили росію у 2014 році, після анексії Криму росією. А цього літа ми офіційно завершили процес виходу з російського громадянства», — написав Мільнер.
«Я ухвалив рішення вийти з російського громадянства. Я не можу і не хочу асоціюватися з фашистською країною, яка розпочала війну з мирним сусідом», — написав Тіньков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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