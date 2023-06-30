Уже шостий мільярдер відмовився від російського громадянства — Finance.ua

Уже шостий мільярдер відмовився від російського громадянства Сьогодні 19:45 — Фондовий ринок

Уже шостий мільярдер відмовився від російського громадянства

Бізнесмен Ігор Макаров відмовився від російського громадянства. Він став щонайменше шостим мільярдером, який вийшов із громадянства рф після початку вторгнення путіна в Україну.

Про це пише Forbes

Макаров зараз має лише паспорт Кіпру, який отримав в обмін на інвестиції в 2008—2012 роках. Останніми роками бізнесмен живе на три країни — на Кіпрі, в США та на півночі Італії.

За оцінкою Forbes, мільярдер володіє статками $2,2 млрд. Компанія «Ітера», яку він заснував у 1990-х, перепродавала туркменський газ. У 2013 році Макаров продав свою частку в ній «роснефти» за $2,9 млрд, отримавши з них $1,8 млрд. Свої статки він надалі збільшив за рахунок інвестицій на західних ринках.

Після початку війни в Україні Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія запровадили проти бізнесмена санкції.

Макаров — шостий мільярдер, який відмовився від паспорта рф з початку повномасштабного вторгнення.

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До нього це зробили засновник інвестиційної компанії Freedom Finance Тимур Турлов, засновник групи фондів DST Global і колишній співвласник Mail.Ru Group Юрій Мільнер, засновник Revolut Ніколай Сторонський, засновник «Тройка Диалог» Рубен Варданян та засновник «Тинькофф банку» Олег Тіньков.

«Ми з сім'єю назавжди залишили росію у 2014 році, після анексії Криму росією. А цього літа ми офіційно завершили процес виходу з російського громадянства», — написав Мільнер.

«Я ухвалив рішення вийти з російського громадянства. Я не можу і не хочу асоціюватися з фашистською країною, яка розпочала війну з мирним сусідом», — написав Тіньков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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