Російський рубль через бунт Пригожина обвалився до мінімуму з березня 2022 року — Finance.ua
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Російський рубль через бунт Пригожина обвалився до мінімуму з березня 2022 року

Валюта
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Російський рубль 29 червня впав до долара до 15-місячного мінімуму через побоювання внутрішньополітичного ризику після пригніченого заколоту.
Про це повідомляє Reuters.
Рубль досяг рівня 87,47, найслабшої точки з 29 березня 2022 року. Він упав на 0,7% до 94,94 по відношенню до євро і на 0,8% по відношенню до юаня до 11,98.
Контроль над капіталом допоміг захистити рубль від геополітики за 16 місяців, що минули відколи росія вторглася в Україну, але похід Євгена Пригожина на Москву позначився на ринках і залишив питання про владу президента володимира путіна.
Рубль втратив ключовий фактор підтримки 28 червня, оскільки податковий період наприкінці місяця, коли експортери зазвичай конвертують виручку в іноземній валюті для виконання місцевих зобов’язань, пройшов.
«Як ми і очікували, рубль впав наприкінці податкового періоду досить різко, приблизно на 1,5%, — йдеться у замітці Алор Брокер. — Ми очікуємо, що ослаблення національної валюти продовжиться приблизно до 89−90 по відношенню до долара».
Нафта марки Brent, глобальний орієнтир для основного експорту Росії, подешевшала на 0,4% до 73,74 долара за барель.
Ватажок найманців групи «Вагнера» розпочав військовий заколот увечері 23 червня. Він швидко захопив Ростов-на-Дону і рушив до Москви. Кремлівська влада втекла вдень 24 червня. У розпал бунту Пригожина російські банки підняли курс долара до 100 рублів і вище. Однак увечері Пригожин несподівано припинив заколот, заявивши, що відводить війська від Москви.
Бунт Пригожина сильно послабив московську владу, показавши її нездатність контролювати ситуацію в країні.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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