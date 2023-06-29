Російський рубль через бунт Пригожина обвалився до мінімуму з березня 2022 року — Finance.ua

Російський рубль через бунт Пригожина обвалився до мінімуму з березня 2022 року Сьогодні 17:13 — Валюта

Російський рубль 29 червня впав до долара до 15-місячного мінімуму через побоювання внутрішньополітичного ризику після пригніченого заколоту.

Про це повідомляє Reuters.

Рубль досяг рівня 87,47, найслабшої точки з 29 березня 2022 року. Він упав на 0,7% до 94,94 по відношенню до євро і на 0,8% по відношенню до юаня до 11,98.

Контроль над капіталом допоміг захистити рубль від геополітики за 16 місяців, що минули відколи росія вторглася в Україну, але похід Євгена Пригожина на Москву позначився на ринках і залишив питання про владу президента володимира путіна.

Рубль втратив ключовий фактор підтримки 28 червня, оскільки податковий період наприкінці місяця, коли експортери зазвичай конвертують виручку в іноземній валюті для виконання місцевих зобов’язань, пройшов.

«Як ми і очікували, рубль впав наприкінці податкового періоду досить різко, приблизно на 1,5%, — йдеться у замітці Алор Брокер. — Ми очікуємо, що ослаблення національної валюти продовжиться приблизно до 89−90 по відношенню до долара».

Нафта марки Brent, глобальний орієнтир для основного експорту Росії, подешевшала на 0,4% до 73,74 долара за барель.

Ватажок найманців групи «Вагнера» розпочав військовий заколот увечері 23 червня. Він швидко захопив Ростов-на-Дону і рушив до Москви. Кремлівська влада втекла вдень 24 червня. У розпал бунту Пригожина російські банки підняли курс долара до 100 рублів і вище. Однак увечері Пригожин несподівано припинив заколот, заявивши, що відводить війська від Москви.

Бунт Пригожина сильно послабив московську владу, показавши її нездатність контролювати ситуацію в країні.

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