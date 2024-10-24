День фінансів: 6 нових сервісів у Дії, підвищення військового збору, рекордний прибуток ПриватБанку — Finance.ua

День фінансів: 6 нових сервісів у Дії, підвищення військового збору, рекордний прибуток ПриватБанку Сьогодні 17:45

В четвер, 24 жовтня, Finance.ua розповідає, як себе підготувати до першого дзвінка в медичний асистанс, якщо у вас договір медичного страхування.

Підвищення військового збору. Збільшення військового збору з 1,5% до 5% призведе до зростання загального податкового навантаження з Збільшення військового збору з 1,5% до 5% призведе до зростання загального податкового навантаження з депозитних доходів до 23% (окрім доходу з депозитів військовослужбовців), однак цей факт не вплине на кількість нових вкладників.

ПриватБанк відзвітував про рекордний прибуток з початку року. За результатами дев’яти місяців 2024 року прибуток ПриватБанку до За результатами дев’яти місяців 2024 року прибуток ПриватБанку до оподаткування досяг 64,01 млрд грн, а чистий прибуток становив 48,35 млрд грн (+11,5% р/р).

У «Дії» незабаром зʼявляться ще 6 нових сервісів. Команда «Дії» майже щотижня запускає сервіси та постійно працює над розробкою нових. Скоро в застосунку зʼявляться ще 6 сервісів. Про це Команда «Дії» майже щотижня запускає сервіси та постійно працює над розробкою нових. Скоро в застосунку зʼявляться ще 6 сервісів. Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Скільки готівки перебуває в обігу. У готівковому обігу України станом на 1 жовтня 2024 року перебувало 796,5 млрд грн. Про це У готівковому обігу України станом на 1 жовтня 2024 року перебувало 796,5 млрд грн. Про це повідомив НБУ.

ЄС остаточно схвалив надання до 35 млрд євро Україні. Рада Європейського Союзу в середу, 23 жовтня, остаточно Рада Європейського Союзу в середу, 23 жовтня, остаточно схвалила механізм виділення Україні кредиту в розмірі до 35 млрд євро за рахунок податків з надприбутків від заморожених російських активів.

Однокімнатні квартири. Від початку року на ринку нерухомості України зафіксоване пожвавлення в цінах на житло, особливо щодо купівлі-продажу однокімнатних квартир. Цей тренд Від початку року на ринку нерухомості України зафіксоване пожвавлення в цінах на житло, особливо щодо купівлі-продажу однокімнатних квартир. Цей тренд прослідковується майже у всіх регіонах.

Мала приватизація принесла майже 10 млрд грн. За два роки з відновлення малої приватизації Фонд державного майна України провів 839 успішних онлайн-аукціонів в системі «Прозорро.Продажі». Це За два роки з відновлення малої приватизації Фонд державного майна України провів 839 успішних онлайн-аукціонів в системі «Прозорро.Продажі». Це забезпечило 6,65 млрд грн прямих надходжень до державного бюджету.

Добірка гарячих вакансій для менеджерів. Менеджери відіграють ключову роль у структурі будь-якої Менеджери відіграють ключову роль у структурі будь-якої організації . Вони володіють безцінними якостями — стійкістю, чіткістю у прийнятті рішень та здатністю доносити бачення компанії до своєї команди.

«Укрпошта» випустила марки, присвячені спецпідрозділу Kraken. «Укрпошта» випустила «Укрпошта» випустила лімітований тираж нової марки, присвяченої спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Kraken.

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