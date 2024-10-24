«Укрпошта» випустила марки, присвячені спецпідрозділу Kraken — Finance.ua
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«Укрпошта» випустила марки, присвячені спецпідрозділу Kraken

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«Укрпошта» випустила марки, присвячені спецпідрозділу Kraken
«Укрпошта» випустила марки, присвячені спецпідрозділу Kraken
«Укрпошта» випустила лімітований тираж нової марки, присвяченої спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Kraken.
Про це повідомив голова «Укрпошти» Ігор Смілянський.
«Kraken — це ветерани-азовці, офіцери-розвідники, футбольні фанати та добровольці з Харкова, які успішно погнали з наших земель росіян, і звільнили не одне українське місто», — розповів посадовець.
За його словами, дизайн аркуша з марками та конверта розроблений самою командою Kraken.
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«На марках ми зобразили один із символів незламного міста-героя Харкова — альтанку-фонтан «Дзеркальний струмінь», — додав Смілянський.
Колекційна марка випущена обмеженим символічним тиражем 972 екземпляри — стільки днів тривала повномасштабна війна росії проти України на момент презентації.
«Укрпошта» випустила марки, присвячені спецпідрозділу Kraken
Як розповіли у ГУР МО, церемонія спецпогашення марки відбулась 22 жовтня 2024 року в Києві за участі командира спецпідрозділу з позивним «Альфа», гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського та представників воєнної розвідки України.
За матеріалами:
Finance.ua
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