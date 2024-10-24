«Укрпошта» випустила марки, присвячені спецпідрозділу Kraken — Finance.ua

«Укрпошта» випустила марки, присвячені спецпідрозділу Kraken Сьогодні 12:46

«Укрпошта» випустила марки, присвячені спецпідрозділу Kraken

«Укрпошта» випустила лімітований тираж нової марки, присвяченої спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Kraken.

Про це повідомив голова «Укрпошти» Ігор Смілянський.

«Kraken — це ветерани-азовці, офіцери-розвідники, футбольні фанати та добровольці з Харкова, які успішно погнали з наших земель росіян, і звільнили не одне українське місто», — розповів посадовець.

За його словами, дизайн аркуша з марками та конверта розроблений самою командою Kraken.

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«На марках ми зобразили один із символів незламного міста-героя Харкова — альтанку-фонтан «Дзеркальний струмінь», — додав Смілянський.

Колекційна марка випущена обмеженим символічним тиражем 972 екземпляри — стільки днів тривала повномасштабна війна росії проти України на момент презентації.

Як розповіли у ГУР МО, церемонія спецпогашення марки відбулась 22 жовтня 2024 року в Києві за участі командира спецпідрозділу з позивним «Альфа», гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського та представників воєнної розвідки України.

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