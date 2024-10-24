Добірка гарячих вакансій для менеджерів — Finance.ua

Добірка гарячих вакансій для менеджерів Сьогодні 14:04 — Особисті фінанси

Добірка гарячих вакансій для менеджерів

Менеджери відіграють ключову роль у структурі будь-якої організації. Вони володіють безцінними якостями — стійкістю, чіткістю у прийнятті рішень та здатністю доносити бачення компанії до своєї команди.

Фахівці robota.ua підготували актуальну добірку вакансій для менеджерів. У ній ви можете ознайомитися з пропозиціями та відправити резюме вже сьогодні.

Менеджер з персоналу у Retail Group

📍 Івано-Франківськ

Мультибрендова міжнародна компанія оголошує конкурс на вакансію. Очікування від кандидатів: досвід у сфері рекрутингу — від 1 року; вміння швидко знаходити та зацікавлювати кандидатів; високий рівень комунікабельності та вміння побудувати довгострокові відносини з потенційними працівниками; впевнений користувач МS Office.

Account Manager (Microsoft solutions) в Innoware

📍Київ

Провідна ІТ-консалтингова компанія, що спеціалізується на впровадженні сучасних технологій управління бізнесом, шукає працівника з досвідом роботи з ліцензіями Microsoft та відповідальним і проактивним підходом, який буде супроводжувати B2B-клієнтів компанії в питаннях ліцензування, документації, оплат тощо по рішеннях Microsoft — ERP, CRM і cloud business solutions.

On-Trade Project manager (Brand Ambassador) у Bayadera Group

📍 Львів

Вимоги до майбутнього працівника: досвід роботи — від 2-х років на аналогічній посаді; досвід роботи в on-trade-каналі та в організації маркетингових активностей; досвід проведення заходів (вітається); досвід створення своїх signature-коктейлів, презентацій; досвід проведення лекцій та дегустацій; вища освіта; знання англійської мови — не нижче Intermediate; наявність автомобіля (бажано).

Роботодавець зазначає, що відрядження у межах західного регіону займуть близько 40% робочого часу.

Білінг-менеджер у Megapolis+

📍 Київ

Рекламний холдинг запрошує на роботу. Завдання на посаді: ведення та оформлення рекламних кампаній в 1С: заведення угод, ведення документації, контроль за її наданням відповідальним особам; забезпечення взаємодії з різними відділами холдингу для вирішення технічних питань, пов’язаних з рекламними кампаніями; постановка та координація завдань для суміжних сервісів; участь у вирішенні спірних або проблемних ситуацій, допомога колегам у прийнятті рішень; підтримка високого темпу роботи та ефективне управління кількома завданнями одночасно.

Менеджер проєкту контролю та покращення рівня схвалення транзакцій по картках (approval rate) у «ПриватБанк»

📍 Дніпро

Працівникам гарантується: офіційне працевлаштування та 24 календарних дні відпустки; конкурентна заробітна плата; медичне страхування та корпоративний мобільний зв’язок; корпоративне навчання; сучасний комфортний офіс; цікаві проєкти, амбіційні задачі та динамічний розвиток.

Технічний менеджер у «Прем'єр Експо»

📍 Київ

Провідний організатор міжнародних виставок та конференцій в Україні в пошуку фахівця. Побажання до кандидата: вища технічна освіта; досвід роботи архітектором, технічним менеджером (бажано — у виставковому бізнесі); вільне володіння продуктами MS Office, знання AutoCAD, Corel Draw (обов'язково).

Операційний менеджер в Inwhite

📍 Львів

Національна facility-компанія запрошує в команду. На майбутнього працівника чекають такі обов’язки: операційне управління бізнес-процесами на об’єктах; підбір, навчання, адаптація персоналу, формування команди, контроль персоналу; ефективна комунікація з замовником; контроль виконання бюджетів, складання і виконання плану грамотної оптимізації витрат підрозділу; контроль якості виконання робіт згідно з договорами на обслуговування; ведення документації, внутрішньої звітності.

Менеджер з постачання у Dnipro-M

📍 Київ

Портрет ідеального кандидата: аналітичний склад розуму та любов до цифр; вміння працювати з великим обсягом інформації; володіння обліковими програмами та Excel (не обов’язково, готові навчати); досвід роботи в аналітиці/діловодстві (буде перевагою, але не обов’язково).

Менеджер з бронювання у Ribas Hotels Group

📍 Одеса

Міжнародна керівна компанія повного циклу, основною послугою якої є операційний менеджмент готельно-ресторанних комплексів, шукає фахівця, який здійснюватиме прийом вхідних дзвінків та бронювання номерів у готельній програмі.

Анонсуються: інвестиції в навчання коштом компанії; відсутність бюрократії та можливості втілювати сміливі ідеї швидко; безкоштовні консультації у спеціалістів: психолог, юрист, фінансист, нутриціолог; знижка на проживання в готелях мережі.

Менеджер з розвитку продажів та мерчендайзингу у Wine Bureau

📍 Київ

Шукають фахівця, який буде формувати вітрини відповідно до внутрішніх стандартів; брати участь в оновленні викладення товару; керувати проєктом кросс-мерчандайзингу; взаємодіяти з дизайнером та продакшн-менеджером для реалізації комунікації в магазині; організовувати переміщення товару у співпраці з логістичним відділом і складом.

Менеджер бізнес-програм (Digital&IT Business Solutions Manager) у JTI

📍 Київ

Зона відповідальності майбутнього працівника: розвиток і оптимізація систем та рішень в рамках функціонального напряму; впровадження глобальних систем та рішень; service Delivery Management & Business Continuity/Security; інновації; управління D&IT.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.