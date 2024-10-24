Мала приватизація принесла майже 10 млрд грн: де найбільше — Finance.ua

Мала приватизація принесла майже 10 млрд грн: де найбільше Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

Мала приватизація принесла майже 10 млрд грн: де найбільше

За два роки з відновлення малої приватизації Фонд державного майна України провів 839 успішних онлайн-аукціонів в системі «Прозорро.Продажі». Це забезпечило 6,65 млрд грн прямих надходжень до державного бюджету. З урахуванням сплаченого ПДВ у 1,2 млрд грн та зобов’язань нових власників щодо погашення боргів приватизованих підприємств на суму 1,73 млрд грн, загальний економічний ефект від малої приватизації державного майна сягнув 9,58 млрд грн.

Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.

«Відновлення приватизації під час повномасштабної війни — важливий крок, який вже приносить результати. Завдяки прозорим аукціонам державні підприємства переходять у руки нових власників, які інвестують в їх розвиток, створюють робочі місця та сплачують податки. Наприклад, продаж 99 майнових комплексів держпідприємств приніс майже 4 мільярди гривень. Це не просто надходження в бюджет, це поштовх для розвитку економіки та створення нових можливостей для українців», — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За цей час до аукціонів долучилися 2 857 унікальних учасників, з яких 16% брали участь більш ніж в одному аукціоні. В середньому, кожен робочий день відбувалося 1,6 успішних аукціонів, а середня конкуренція на них склала 4,73 учасника. Стартова ціна об’єктів під час торгів зростала в середньому у 2,53 раза.

Найбільше коштів до бюджету (3,79 млрд грн, або 57% від загальних надходжень) приніс продаж 99 єдиних майнових комплексів державних підприємств. Серед об’єктів, що знайшли нових власників, — промислова та адміністративна нерухомість, складські комплекси, готелі та транспортні засоби тощо.

Найбільше аукціонів з малої приватизації проведено:

у Львівській (100),

Рівненській (75)

та Вінницькій (63) областях.

Водночас лідерами за надходженнями до бюджету стали:

Київ (понад 1,69 млрд грн),

Львівська область (понад 1,17 млрд грн)

Одеська область (понад 615 млн грн).

Розширення географії приватизації на деокуповані території наприкінці 2023 року стимулювало активність інвесторів у Чернігівській, Сумській, Запорізькій, Миколаївській та Харківській областях. Так, у Харкові після дворічної паузи, в серпні 2024 році було проведено два аукціони, які принесли 75,05 млн грн до державного бюджету.

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