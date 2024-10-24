ПриватБанк відзвітував про рекордний прибуток з початку року — Finance.ua

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ПриватБанк відзвітував про рекордний прибуток з початку року

Фондовий ринок
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ПриватБанк відзвітував про рекордний прибуток з початку року
ПриватБанк відзвітував про рекордний прибуток з початку року
За результатами дев’яти місяців 2024 року прибуток ПриватБанку до оподаткування досяг 64,01 млрд грн, а чистий прибуток становив 48,35 млрд грн (+11,5% р/р).
Про це повідомила пресслужба банку.
«Навіть в умовах значних викликів кошти на рахунках клієнтів залишаються стабільними, а кількість активних клієнтів зростає. ПриватБанк впевнено продовжує забезпечувати підтримку української економіки», — заявили в ПриватБанку.
Банк сплатив 15,66 млрд грн податку на прибуток.
Інфографіка: ПриватБанк
Інфографіка: ПриватБанк
Банк має 1173 відділення, 6860 банкоматів, 10 411 терміналів та понад 311 тис. POS-терміналів.
Крім того, банк налічує 18,3 млн фізичних осіб активних клієнтів, 13,51 млн користувачів додатку Приват24 та 890 тис. бізнес-клієнтів.

Кредитний портфель

З початку року кредитний портфель банку збільшився на 18,4%, перевищивши 108,99 млрд грн станом на кінець вересня.
Протягом третього кварталу банк підтримував досягнутий рівень бізнес-активності, попри тиск дефіциту електроенергії на населення та бізнес.
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«ПриватБанк не тільки розвивав існуючі кредитні програми для населення, малого та середнього бізнесу, корпоративних клієнтів, а також зосередив зусилля на підтримці енергонезалежності, продовольчої безпеки, експортних галузей. Банк одним з перших підтримав державні ініціативи з кредитування альтернативної генерації, доєднався до програми „Національний кешбек“, що сприяє попиту на вітчизняні товари», — заявили у фінустанові.

Операційні витрати

Висока якість кредитного портфелю обумовлює майже нульові витрати на формування додаткових резервів на покриття кредитних ризиків. Операційні витрати залишаються під пильним контролем керівництва. За підсумками дев’яти місяців 2024 року вони збільшились лише на 4,8% порівняно із аналогічним періодом минулого року, що значно нижче темпів інфляції.
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На благодійність ПриватБанк з початку року перерахував 167,06 млн грн.
Нагадаємо, клієнти ПриватБанку тепер можуть за потреби знімати готівку разом з оплатою карткою товарів та послуг не тільки в Україні, а і закордоном.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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