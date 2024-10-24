Скільки готівки перебуває в обігу — НБУ (інфографіка) Сьогодні 13:00 — Казна та Політика

Скільки готівки перебуває в обігу — НБУ (інфографіка)

У готівковому обігу України станом на 1 жовтня 2024 року перебувало 796,5 млрд грн.

Про це повідомив НБУ.

Це на 32,1 млрд грн або на 4,2% більше, ніж на початку 2024 року (на 01.01.2024 — 764,4 млрд грн). Водночас це на 4,4 млрд грн або 0,5% менше, ніж за підсумками ІІ кварталу цього року (на 01.07.2024 — 800,9 млрд грн), що пояснюється сезонними факторами.

У готівковому обігу перебувало 2,6 млрд банкнот на загальну суму 788,7 млрд грн, а також 14,8 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 7,6 млрд грн. На одного жителя України 1 жовтня цього року припадало: 63 банкноти і 184 платіжні розмінні та обігові монети (на 1 січня 2024 року — 66 та 177 відповідно).

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Найбільше в обігу перебувало банкнот номіналом 500 грн, монет — номіналом 10 коп. (27,3% та 27,9% від загальної кількості в обігу відповідно).

Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 50 грн, а монет — номіналом 10 грн (4,5% та 1,7% від загальної кількості в обігу відповідно).

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Динаміка обсягів банкнот та монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту з початку 2024 року припадав на банкноти номіналом 1000 грн та монети номіналом 10 грн. Їх кількість в обігу зросла на 33% та 24% відповідно порівняно з початком цього року. Найбільше зменшилася в обігу кількість банкнот номіналом 200 грн. Їх наразі на 17,6% менше, ніж на початку 2024 року.

Довідка Finance.ua:

Національний банк України з 1 листопада 2024 року почне поступово вилучати банкноти номіналами 50 та 200 гривень зразків 2003—2007 років (тобто старого зразка), замінюючи їх на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління (зразка 2014 року та наступних років випуску).

Громадянам не потрібно їх спеціально обмінювати. Вони можуть без обмежень продовжувати розраховуватися банкнотами старого зразка, оскільки ті залишатимуться дійсними платіжними засобами

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