Голова НБУ обґрунтував ліміт переказів з картки на картку в 150 тисяч гривень — Finance.ua

Голова НБУ обґрунтував ліміт переказів з картки на картку в 150 тисяч гривень
Національний банк з 1 жовтня запровадив ліміт на вихідні перекази з картки на картку у сумі 150 тисяч гривень на місяць, щоб запобігти ухиленню від сплати податків. Тіньові схеми становлять сотні мільярдів гривень.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».
«Ми розуміємо, що встановлення відповідних пруденційних лімітів на P2P-операції є наразі вкрай необхідним рішенням», — сказав він.
За його словами, режим функціонування фінансового сектору не передбачає толерування схем оптимізації і ухилення від сплати податків, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму.
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За допомогою ліміту НБУ ускладнюємо можливості для проведення незаконних операцій. «Ми суттєво прибираємо „шуми“ випадкових та несистемних підозрілих операцій для того, щоб чіткіше побачити сигнали і паттерни протизаконної діяльності», — додав голова НБУ.
Пишний сказав, що аналітичним шляхом виявлено, що обсяг дроп-операцій, які обслуговують схеми ухилення від сплати податків, може сягати сотень мільярдів гривень. А відтак і втрати бюджету — десятки мільярдів гривень. І це в умовах гострої потреби у збільшенні оборонних видатків.
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«НБУ й надалі займатиме непохитну позицію — всі учасники фінансового ринку мають дотримуватися вимог законодавства, зокрема у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму, та боротися з безліцензійною діяльністю», — додав він.
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