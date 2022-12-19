День фінансів: 6 кроків для сталого проходження зими та нарахування у платіжках за електроенергію — Finance.ua

День фінансів: 6 кроків для сталого проходження зими та нарахування у платіжках за електроенергію Сьогодні 17:50

У понеділок, 19 грудня, розповімо, чому сума в рахунку за світло може бути вищою за очікування та хто отримає додаткову надбавку до пенсії.



«Шість кроків» для сталого проходження зими. На конференції в Парижі Зеленський озвучив 6 кроків солідарності з Україною в енергетичній сфері. Кабмін погодив рішення для реалізації «шести кроків» президента щодо сталого проходження зими. Задля реалізації цих кроків, уряд дав доручення відповідним міністерствам та відомствам опрацювати На конференції в Парижі Зеленський озвучив 6 кроків солідарності з Україною в енергетичній сфері. Кабмін погодив рішення для реалізації «шести кроків» президента щодо сталого проходження зими. Задля реалізації цих кроків, уряд дав доручення відповідним міністерствам та відомствам опрацювати відповідні питання

Платіжки за світло. В Yasno пояснили, що В Yasno пояснили, що сума у місячному рахунку за електроенергію може відрізнятися від очікуваної, якщо не передати показники вчасно. У такому випадку обленерго рахують «по середньому». Показник вираховують виходячи з двох останніх показань, які у попередні періоди передав клієнт чи зафіксував контролер.

Зазначимо, що 19 грудня в енергосистемі України склалася тяжка ситуація, у 10 областях тривають аварійні відключення світла , а відновлення може зайняти «тривалий час».

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