День фінансів: 25 реформ для отримання 10 млрд євро, та бронювання працівників Сьогодні 17:32

У середу, 29 липня, стало відомо, що має зробити Україна, щоб отримати 10 млрд євро від ЄС та чому понад 1000 компаній оштрафували.

25 реформ для отримання понад 10 млрд євро від ЄС

Україна має виконати 25 реформ і кроків, щоб отримати понад 10 млрд євро на підтримку державного бюджету в межах кредитної програми ЄС на 90 млрд євро та механізму Ukraine Facility. Всі деталі читайте тут.

Водночас ЄС готує новий пакет санкцій, під обмеження можуть потрапити понад 1600 компаній.

1000 українських компаній оштрафували

Від початку року українським підприємствам виписали понад 7 млн грн штрафів за неподання інформації про транспорт до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). При цьому 94% нарахованих сум уже сплачено або примусово стягнуто до бюджету.

НБУ зобов’язав фінкомпанії переглянути підхід до кібербезпеки

НБУ зобов’язав надавачів фінансових послуг переглянути підхід до кібербезпеки. Регулятор вимагає розглядати її не лише як сферу відповідальності ІТ-відділу, а як систему управління ризиками, з доступом до інформації та корпоративною відповідальністю.

Також ми розповімо, чи варто очікувати різких коливань курсу долара та євро у серпні, які чинники впливатимуть на валютний ринок та чи здатні міжнародна допомога, ціни на пальне, інфляція і сфера безпеки змінити ситуацію.

На ці питання відповів віцепрезидент Асоціації українських банків та голова правління «Глобус Банку» Сергій Мамедов у новому відео на YouTube-каналі Finance.ua

обговорюють еволюцію цифрового банкінгу в Україні: від відмови від застарілих IT-систем до стрімкого розвитку проєктів Open Banking. До речі, у новому випуску експерти фінансового та банківського секторіввід відмови від застарілих IT-систем до стрімкого розвитку проєктів Open Banking.

Учасники дискусії діляться реальними кейсами, цифрами та практичним досвідом про те, як цифровізація змінює підходи до обслуговування.

Бронювання працівників

Попри визначену законодавством процедуру отримання та підтвердження статусу критично важливого підприємства, на практиці бізнес нерідко стикається із затримками, необхідністю повторно подавати документи та відсутністю чітких роз’яснень щодо вимог.

Податки за сезонну роботу

28 липня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15449 , який передбачає створення добровільного режиму пільгового оподаткування доходів домогосподарств. Його автори пояснюють, що документ має допомогти легалізувати доходи громадян, які час від часу отримують заробіток без відкриття ФОП.

Попит на іпотеку та кредити зростає

Українські банки очікують подальшого зростання кредитних портфелів бізнесу та населення протягом наступних 12 місяців. Водночас їхні очікування щодо темпів кредитування стали найстриманішими з ІІ кварталу 2023 року.

Які авто українці купують у лізинг

За підсумками минулого року автомобілі, придбані у лізинг, займали близьк о 7% ринку нових авто. Нині змінилася не лише структура портфеля, а й розстановка сил серед лізингових компаній.

До речі, 8 липня 2026 року на саміті НАТО у ході зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президента США Дональда Трампа останній підтвердив: Америка готова передати технології та надати ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів PAC-3 до систем протиповітряної оборони Patriot.

Finance.ua розбирався, як часто ці ракети успішно виконують завдання з перехоплення цілей, скільки коштує одна ракета та скільки часу потрібно для її виготовлення.

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