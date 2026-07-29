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НБУ випустив пам’ятну монету, присвячену морському дрону Sea Baby (фото)

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Нова пам’ятна монета продовжує серію, присвячену українським оборонним технологіям та їхнім розробникам.
Нова пам’ятна монета продовжує серію, присвячену українським оборонним технологіям та їхнім розробникам., Фото: НБУ
Національний банк України ввів в обіг нову пам’ятну монету «Українська бавовна. Морський дрон „Sea Baby“», присвячену однойменному надводному безпілотному комплексу, розробленому фахівцями Служби безпеки України для виконання бойових завдань у Чорному морі.
Про це повідомила пресслужба Національного банку.
Перші зразки «Sea Baby» з’явилися в 2022 році і відтоді він став одним із найвідоміших прикладів українських інновацій у сфері безпілотних технологій.
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Завдяки модульній конструкції дрон можна оснащувати різною зброєю відповідно до конкретної місії, забезпечуючи виконання завдань без ризику для життя українських військових. Він здатний не просто знищувати вибухівкою ворожі об’єкти, а й дистанційно мінувати, уражати берегову інфраструктуру та вести вогонь у відповідь по повітряних, надводних чи наземних стратегічних цілях.
«Саме «Sea Baby» влаштував незабутню «бавовнуˮ на Кримському мосту та завдав ушкоджень низці російських військових кораблів Чорноморського флоту», — зазначили в Нацбанку.

Як виглядає монета

Нова пам’ятна монета продовжує серію, присвячену українським оборонним технологіям та їхнім розробникам.
Монета має номінал 5 гривень. На її аверсі зображено стилізований тризуб, який композиційно продовжується зображенням морського дрона «Sea Baby» в русі. На реверсі — морський дрон «Sea Baby», що розсікає хвилі Чорного моря. У верхній частині розміщено логотип Служби безпеки України, яка є розробником цього апарата; нижче — напис Sea Baby, виконаний у стилі трафаретного військового маркування. Літера Y стилізована під жест «Victory», що означає перемогу.
На реверсі — морський дрон «Sea Baby»
На реверсі — морський дрон «Sea Baby», Фото: НБУ
Тираж монети становить до 75 тис. екземплярів у сувенірному пакованні.
Автором художнього оформлення є Андрій Єрмоленко, скульптором — Володимир Дем’яненко.
На її аверсі зображено стилізований тризуб
На її аверсі зображено стилізований тризуб, Фото: НБУ

Коли можна придбати

Пам’ятна монета «Українська бавовна. Морський дрон „Sea Baby“» введена в обіг 29 липня 2026 року. Її реалізація в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб'юторами розпочнеться з 30 липня.
За матеріалами:
Finance.ua
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