НБУ випустив пам’ятну монету, присвячену морському дрону Sea Baby (фото) Сьогодні 17:20

Нова пам’ятна монета продовжує серію, присвячену українським оборонним технологіям та їхнім розробникам., Фото: НБУ

Національний банк України ввів в обіг нову пам’ятну монету «Українська бавовна. Морський дрон „Sea Baby“», присвячену однойменному надводному безпілотному комплексу, розробленому фахівцями Служби безпеки України для виконання бойових завдань у Чорному морі.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Перші зразки «Sea Baby» з’явилися в 2022 році і відтоді він став одним із найвідоміших прикладів українських інновацій у сфері безпілотних технологій.

Завдяки модульній конструкції дрон можна оснащувати різною зброєю відповідно до конкретної місії, забезпечуючи виконання завдань без ризику для життя українських військових. Він здатний не просто знищувати вибухівкою ворожі об’єкти, а й дистанційно мінувати, уражати берегову інфраструктуру та вести вогонь у відповідь по повітряних, надводних чи наземних стратегічних цілях.

«Саме «Sea Baby» влаштував незабутню «бавовнуˮ на Кримському мосту та завдав ушкоджень низці російських військових кораблів Чорноморського флоту», — зазначили в Нацбанку.

Як виглядає монета

Нова пам’ятна монета продовжує серію, присвячену українським оборонним технологіям та їхнім розробникам.

Монета має номінал 5 гривень. На її аверсі зображено стилізований тризуб, який композиційно продовжується зображенням морського дрона «Sea Baby» в русі. На реверсі — морський дрон «Sea Baby», що розсікає хвилі Чорного моря. У верхній частині розміщено логотип Служби безпеки України, яка є розробником цього апарата; нижче — напис Sea Baby, виконаний у стилі трафаретного військового маркування. Літера Y стилізована під жест «Victory», що означає перемогу.

На реверсі — морський дрон «Sea Baby», Фото: НБУ

Тираж монети становить до 75 тис. екземплярів у сувенірному пакованні.

Автором художнього оформлення є Андрій Єрмоленко, скульптором — Володимир Дем’яненко.

На її аверсі зображено стилізований тризуб, Фото: НБУ

Коли можна придбати

Пам’ятна монета «Українська бавовна. Морський дрон „Sea Baby“» введена в обіг 29 липня 2026 року. Її реалізація в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб'юторами розпочнеться з 30 липня.

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