ТОП-10 профессий, которые в будущем может заменить ИИ — Finance.ua

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ТОП-10 профессий, которые в будущем может заменить ИИ

Личные финансы
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ТОП-10 профессий, которые в будущем может заменить ИИ
ТОП-10 профессий, которые в будущем может заменить ИИ
Искусственный интеллект все больше развивается. Многие компании заявляют об инвестициях в его развитие. Для некоторых работников существует реальная угроза быть заменными ИИ. ChatGPT может быть более мощным, чем мы когда-либо представляли.
Об этом пишет Business Insider.
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Что говорят известные компании

В компании Google заявляли, что если бы ChatGPT проходил у них собеседование, его взяли бы на работу в качестве начального кодера.
Также сотрудниками Amazon был протестирован бот. По их словам, он демонстрирует поразительные навыки в решении задач клиентской поддержки и создании учебных материалов.
Технологические компании IBM и британский телекоммуникационный гигант BT Group уже объявили о сокращении персонала в пользу ИИ.
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По данным исследования Goldman Sachs, генеративные инструменты ИИ могут фактически повлиять на 300 миллионов рабочих мест с полной занятостью по всему миру.
Анализ от McKinsey показал, что к 2030 году более 12 миллионов американцев могут сменить профессию, чтобы избежать потери рабочих мест из-за автоматизации процессов.

ТОП-10 сфер, которые в будущем могут заменить ИИ

Технологические профессии (программисты, инженеры-программисты, аналитики данных)
Есть вероятность, что в обозримом будущем в этой сфере ChatGPT и подобные инструменты ИИ заменят реальных работников.
Однако профессор Колумбийской бизнес-школы считает, что искусственный интеллект скорее поможет программистам, а не заменит их.
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Медиа-профессии (реклама, создание контента, технические тексты, журналистика)

ИИ способен читать, писать и хорошо понимать текстовые данные, хотя он пока и делает ошибки. Анализ и интерпретация огромных объемов языковых данных и информации — это навык, который можно ожидать от генеративных технологий ИИ в будущем.

Юридические профессии (помощники юристов)

Подобно медиа-профессиям, ИИ может анализировать большие кипы юридических документов и готовить проекты, которые могут повлиять на работу, например, помощников юристов и юрисконсультов.

Аналитики рынка

ИИ может хорошо анализировать данные и прогнозировать тенденции, которые могут автоматизировать работу аналитиков рынка.
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Учителя

ИИ может обучать учащихся по определенным предметам, что ставит под вопрос роль учителей. Вместе с тем, всегда будет потребность в человеческой связи, которая сопровождается личным обучением.

Финансовые профессии (аналитики, консультанты)

Аналитики рынка, финансовые аналитики, персональные финансовые консультанты и другие профессии в сфере личных финансов, требующие работы с большими объемами цифровых данных, могут испытать влияние искусственного интеллекта.

Трейдеры

Некоторые профессии на Уолл-стрит могут быть под угрозой. В инвестбанках берут на работу выпускников вузов, которые потом два-три года работают как роботы, занимаясь только Excel-моделированием. И для этого совсем не нужны люди, искусственный интеллект может с этим справиться.
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Графические дизайнеры

В сообщении от 2022 года в Harvard Business Review трое профессоров обратили внимание на DALL-E — инструмент искусственного интеллекта, который может генерировать изображение в считаные секунды. Они отметили, что этот инструмент может оказать существенное влияние на индустрию графического дизайна.

Бухгалтеры

ИИ может обрабатывать бухгалтерские данные, поэтому под угрозой может оказаться, в частности, «интеллектуальный труд».

Агенты службы поддержки клиентов

ИИ-чаты уже сейчас заменяют людей в службах поддержки клиентов, и эта тенденция может усилиться.
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Напомним, недавно Илон Маск заявил, что искусственный интеллект повлечет за собой дефицит электроэнергии уже в 2025 году.
«Я никогда не видел, чтобы какая-то технология развивалась быстрее, чем эта. Дефицит чипов, возможно, уже позади, но искусственный интеллект и электромобили развиваются такими хищническими темпами, что в следующем году мир столкнется с перебоями в поставках электроэнергии и трансформаторов», — подчеркнул миллиардер.
По материалам:
Ain.Ua
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