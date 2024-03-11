Бывший инженер Google обвиняется в краже ИИ-технологий компании и передаче их в Китай — Finance.ua

Бывший инженер Google обвиняется в краже ИИ-технологий компании и передаче их в Китай Сегодня 03:38 — Мир

Бывший инженер Google обвиняется в краже ИИ-технологий компании и передаче их в Китай

Минюст США обвинил бывшего сотрудника Google по имени Линьвэй Динг в краже конфиденциальной информации об ИИ. Полученные данные он передавал двум китайским компаниям, на которые работал без ведома Google.

Об этом сообщает Engadget.

Сотруднику предъявлены обвинения в четырех случаях кражи коммерческой тайны. Его арестовали в Ньюарке примерно в 20 км от штаб-квартиры Google в Кремниевой Долине.

38-летний сотрудник получил более 500 документов, в которых содержались сведения об аппаратной инфраструктуре и программной платформе для обучения ИИ-моделей в дата-центрах Google.

Динг является гражданином Китая. В Google он устроился в 2019 году на позицию программного инженера. В его задачи входила разработка ПО для дата-центров Google, в связи с чем он имел доступ к конфиденциальной информации.

В мае 2022 года Динг выгрузил ее через личный аккаунт в Google Cloud. В июне того же года гендиректор одной китайской компании предложил ему роль СТО с зарплатой в $14,8 тысячи в месяц. С октября 2022 по март 2023 Динг занимался привлечением финансирования для той компании.

А в мае 2023-го запустил в Китае свой ИИ-стартап, в котором занимал должность гендиректора. Рассказывая о нем перед инвесторами в ноябре, Динг хвастался знанием вычислительной платформы Google, которую предлагал скопировать, улучшить и подвести под китайские реалии.

Чтобы скрыть работу в Китае от Google, Динг просил одного из коллег чекиниться за себя в американских офисах компании. Его разоблачили в ходе расследования с участием ФБР. Представитель Google подчеркнул, что к делу был причастен только один младший инженер и что проблема не носит массовый характер.

Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до $250 тысяч по каждому из четырех пунктов обвинения.

Процес По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.