Бывший инженер Google обвиняется в краже ИИ-технологий компании и передаче их в Китай — Finance.ua

Бывший инженер Google обвиняется в краже ИИ-технологий компании и передаче их в Китай
Минюст США обвинил бывшего сотрудника Google по имени Линьвэй Динг в краже конфиденциальной информации об ИИ. Полученные данные он передавал двум китайским компаниям, на которые работал без ведома Google.
Об этом сообщает Engadget.
Сотруднику предъявлены обвинения в четырех случаях кражи коммерческой тайны. Его арестовали в Ньюарке примерно в 20 км от штаб-квартиры Google в Кремниевой Долине.
38-летний сотрудник получил более 500 документов, в которых содержались сведения об аппаратной инфраструктуре и программной платформе для обучения ИИ-моделей в дата-центрах Google.
Динг является гражданином Китая. В Google он устроился в 2019 году на позицию программного инженера. В его задачи входила разработка ПО для дата-центров Google, в связи с чем он имел доступ к конфиденциальной информации.
В мае 2022 года Динг выгрузил ее через личный аккаунт в Google Cloud. В июне того же года гендиректор одной китайской компании предложил ему роль СТО с зарплатой в $14,8 тысячи в месяц. С октября 2022 по март 2023 Динг занимался привлечением финансирования для той компании.
А в мае 2023-го запустил в Китае свой ИИ-стартап, в котором занимал должность гендиректора. Рассказывая о нем перед инвесторами в ноябре, Динг хвастался знанием вычислительной платформы Google, которую предлагал скопировать, улучшить и подвести под китайские реалии.
Чтобы скрыть работу в Китае от Google, Динг просил одного из коллег чекиниться за себя в американских офисах компании. Его разоблачили в ходе расследования с участием ФБР. Представитель Google подчеркнул, что к делу был причастен только один младший инженер и что проблема не носит массовый характер.
Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до $250 тысяч по каждому из четырех пунктов обвинения.
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