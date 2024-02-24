Корпорация Microsoft планирует инвестировать средства в Испанию для расширения инфраструктуры ИИ — Finance.ua

Корпорация Microsoft планирует инвестировать средства в Испанию для расширения инфраструктуры ИИ Сегодня 04:12 — Технологии&Авто

Корпорация Microsoft планирует инвестировать средства в Испанию для расширения инфраструктуры ИИ, Фото: femida.ua

Американская компания Microsoft планирует увеличить свою инфраструктуру ИИ и облачных технологий в Испании. Техногигант инвестирует 2,1 млрд долларов в течение следующих двух лет.

Об этом сообщил президент компании Брэд Смит.

По его словам, инвестиции Microsoft выходят за пределы простого строительства центров обработки данных.

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«Это свидетельство нашей 37-летней преданности Испании, ее безопасности, а также развития и цифровой трансформации ее правительства, компаний и людей», — говорится в сообщении Смита.

Куда еще инвестирует техногигант

Неделю назад компания заявляла о том, что Microsoft инвестирует 3,2 млрд евро в экономику Германии в течение следующих двух лет, в основном в ИИ.

По словам президента компании, самая большая за последние 40 лет инвестиция в Германию должна удвоить мощность инфраструктуры ИИ и центров обработки данных в стране, а также расширить свои обучающие программы.

Немецкие компании быстро адаптируют технологии, связанные с искусственным интеллектом. «Мы расширяем наши центры обработки данных в регионе», — сказал Смит на пресс-конференции с Шольцем в Берлине в четверг.

В декабре 2023 года сообщалось, что Microsoft инвестирует 3,2 млрд. в Великобританию в течение следующих трех лет. Британское правительство заявило, что это станет основой для будущего развития отрасли ИИ.

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