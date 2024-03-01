Индекс Nasdaq впервые с 2021 года закрылся на рекордной отметке на буме ИИ — Finance.ua

Индекс Nasdaq впервые с 2021 года закрылся на рекордной отметке на буме ИИ Сегодня 11:31 — Фондовый рынок

Индекс Nasdaq впервые с 2021 года закрылся на рекордной отметке на буме ИИ

В четверг технологический индекс Nasdaq Composite закрылся на рекордно высоком уровне с 2021 года с ростом на 0,9%.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Индекс высокотехнологичных компаний вырос на 0,9%, прервав серию из 569 торговых дней без нового максимума. S&P 500 поднялся на 0,5%, также установив новый рекорд, а Dow Jones Industrial Average вырос на 0,1% или на 47 пунктов.

Январь и февраль стали самыми лучшими двумя месяцами для начала года для Dow и S&P 500 с 2019 года. Индекс Nasdaq в этом году вырос на 7,2%", — пишет WSJ.

Согласно данным CME FedWatch Tool, торговцы деривативами сейчас оценивают вероятность того, что Федрезерв снизит процентные ставки на своем майском заседании в 21%, что чуть выше 19% до публикации данных по инфляции в четверг.

Сезон отчетности за четвертый квартал почти завершился, «члены клуба S&P 500» сообщили о совокупном росте доходов на 3,9%, причем большую часть этого роста обеспечило лишь небольшое количество компаний, добавляет газета.

Что касается отдельных акций, то Hormel Foods подорожал на 14% после того, как его доходы превзошли ожидания Уолл-стрит. Акции Advanced Micro Devices — на 9,1%, впервые в истории перейдя отметку в 300 миллиардов долларов.

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Економічна Правда По материалам:

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