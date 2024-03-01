Индекс Nasdaq впервые с 2021 года закрылся на рекордной отметке на буме ИИ — Finance.ua
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Индекс Nasdaq впервые с 2021 года закрылся на рекордной отметке на буме ИИ

Фондовый рынок
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Индекс Nasdaq впервые с 2021 года закрылся на рекордной отметке на буме ИИ
Индекс Nasdaq впервые с 2021 года закрылся на рекордной отметке на буме ИИ
В четверг технологический индекс Nasdaq Composite закрылся на рекордно высоком уровне с 2021 года с ростом на 0,9%.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
«Индекс высокотехнологичных компаний вырос на 0,9%, прервав серию из 569 торговых дней без нового максимума. S&P 500 поднялся на 0,5%, также установив новый рекорд, а Dow Jones Industrial Average вырос на 0,1% или на 47 пунктов.
Январь и февраль стали самыми лучшими двумя месяцами для начала года для Dow и S&P 500 с 2019 года. Индекс Nasdaq в этом году вырос на 7,2%", — пишет WSJ.

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Согласно данным CME FedWatch Tool, торговцы деривативами сейчас оценивают вероятность того, что Федрезерв снизит процентные ставки на своем майском заседании в 21%, что чуть выше 19% до публикации данных по инфляции в четверг.
Сезон отчетности за четвертый квартал почти завершился, «члены клуба S&P 500» сообщили о совокупном росте доходов на 3,9%, причем большую часть этого роста обеспечило лишь небольшое количество компаний, добавляет газета.
Что касается отдельных акций, то Hormel Foods подорожал на 14% после того, как его доходы превзошли ожидания Уолл-стрит. Акции Advanced Micro Devices — на 9,1%, впервые в истории перейдя отметку в 300 миллиардов долларов.
Кстати, если хотите научиться инвестировать в фондовый рынок и узнать все преимущества и риски этого инструмента, рекомендуем прочесть наш материал по ссылке ниже:

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По материалам:
Економічна Правда
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