ТОП-10 наиболее эстетичных смартфонов последних 15 лет (фото) — Finance.ua

ТОП-10 наиболее эстетичных смартфонов последних 15 лет (фото) 16.02.2025, 00:13 — Технологии&Авто

ТОП-10 наиболее эстетичных смартфонов последних 15 лет (фото)

Самые эстетические смартфоны за последние 15 лет были отобраны экспертами ресурса Android Authority.

В списке оказались модели HTC, Samsung, Google, OnePlus, Sony и других производителей.

Nextbit Robin

Nextbit Robin — очень необычный с виду телефон, но это соответствует его необычной предыстории.

В 2015 году Nextbit запустила Kickstarter для модели Robin, представив его как «облачный» смартфон, который будет менее всего полагаться на внутреннюю память. Компания получила финансирование, которое достигло 1 млн долларов всего за две недели.

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Однако примерно в то время, когда телефон начали поставлять, первоначальная реакция на его производительность была прохладной.

Однако в 2017 году Razer выкупила Nextbit и немедленно прекратила продажи и производство Robin. Вскоре после этого был выпущен первый телефон Razer, перенявший все элементы дизайна Robin.

HTC One M 7

Старые поклонники смартфонов, увидев название этой статьи, сразу поняли, что HTC One M 7 будет здесь. Его цельный дизайн не только великолепен, но и считается техническим чудом.

Два фронтальных динамика были великолепны, а слегка изогнутая задняя часть делала его удержание в руке удобным.

Оболочка HTC Sense Android работала отлично, а настройка домашнего экрана BlinkFeed была интуитивно понятна и полезна.

Аппаратное обеспечение камеры было отличным (для того времени, конечно), а процессор Qualcomm Snapdragon 600 был достаточно быстрым для 2013 года.

На самом деле, единственное, чего не хватало у HTC One M 7 , так это беспроводной зарядки, которую металлический корпус не позволял. В остальном это был бы просто идеальный телефон Android как по форме, так и по функциям, пишет СМИ.

Samsung Galaxy S7 Edge

За последние несколько лет индустрия смартфонов отошла от изогнутых дисплеев. Они менее долговечны, менее практичны для жестов навигации и их сложнее защитить защитной пленкой.

Но в 2016 году изогнутые дисплеи только появились и Samsung Galaxy S7 Edge стал первым телефоном с таким дисплеем.

В отличие от предыдущих устройств Edge от Samsung, Galaxy S7 Edge был изогнутым со всех сторон. Углы, передняя часть, бока и даже задняя часть имели изгибы. Это делало его гладким и приятным.

Он оживил продажи смартфонов Samsung и помог еще больше дифференцировать семейство Galaxy S от его главного конкурента iPhone.

Google Pixel 5

Когда в 2020 году Googl Pixel 5 был запущен, подразделение смартфонов Google оказалось в затруднительном положении. Pixel 4 стал подлинной катастрофой настолько, что вся линейка Pixel оказалась под серьезной угрозой.

Pixel 5 являлся переосмыслением бренда Pixel (не первым и не последним). Но что действительно делает Pixel 5 «чудом», так это то, что он сделан из металла и при этом поддерживает беспроводную зарядку. Google сделала это возможным, используя уникальный «сетчатый» сплав с зазорами, достаточно большими для беспроводной передачи энергии.

Эта уникальная конструкция сделала Pixel 5 премиальным и гораздо более прочным, чем любой стеклянный телефон. Небольшой размер и совершенно отличная цветовая гамма Sorta Sage только укрепили его статус одного из самых красивых смартфонов года.

К сожалению, Google сделала большую ставку на неоправдавшуюся Pixel 5, выбрав процессора среднего уровня вместо типичного флагманского чипсета, который можно было бы ожидать от основной линейки Pixel. Это был единичный случай, поскольку Pixel 6 снова полностью переосмыслил бренд и представил чипсет Tensor.

OnePlus 9 Pro

Зеркальная отделка окраски OnePlus 9, Morning Mist, произвела впечатление на пользователей. Версия Forest Green была просто захватывающей, и даже стандартная Stellar Black выглядела выразительно стильно.

Сам телефон также был лучшим за все время существования компании (на то время). У него был самый мощный процессор на тот момент, система камер, которая была шагом вперед для OnePlus, и, безусловно, один из лучших дисплеев года.

Essential Phone

Essential Phone был одним из самых захватывающих релизов в истории Android. Он отличался примечательной «родословной», будучи детищем «дедушки» ОС Android, Энди Рубина. У смартфона был уникальный титаново-керамический корпус, экран от края до края, который был первым с выемкой вверху.

Эти качества сделали единственный телефон от Essential Products настоящим хитом. Тот факт, что он поставлялся с почти стандартной версией Android, которая в некоторые дни получала обновления быстрее, чем Pixel, сделала его мечтой поклонников этой ОС.

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К сожалению, аппарат был далек от совершенства. Камера оставляла желать лучшего как с точки зрения оборудования, так и программного обеспечения. Essential также совершила огромную ошибку, сделав телефон эксклюзивным для Sprint.

Значительное снижение цены не спасло ситуацию, и Essential отменила запланированный запуск модели Phone 2.

Sony Xperia XZ1

Хотя большинство поклонников Android согласятся, что Sony делает невероятные телефоны, они обычно стоят дорого, их трудно достать.

Sony за эти годы разработала несколько действительно крутых устройств, и Xperia XZ1 — одно из них. Его акцент на симметрии и деталях действительно выделял его из толпы, когда он был запущен в 2017 году.

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Xperia XZ1 получил металлический корпус, что придавало ощущение ультра-премиальности. Это был один из первых телефонов с HDR-дисплеем.

Это устройство также было потрясающим с точки зрения дизайна и заставляет тосковать по тем временам, когда «компактные» телефоны все еще были в ходу.

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Линейка Galaxy Note завершилась в 2020 году с выпуском Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra. Затем смартфоны Note были поглощены линейкой Galaxy S в 2022 году, когда Samsung выпустила Galaxy S22 Ultra, который являлся телефоном Note под другим названием.

Note 10 Plus остается самым красивым, особенно вариант Aura Glow.

Как и OnePlus 9 Pro, упомянутый ранее в этом списке, зеркальная задняя часть модели Aura Glow меняла цвета в разных условиях освещения, придавая ей великолепный и динамичный вид.

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Изогнутые панели корпуса также преломляли свет, что вызывало потрясающие зрительные эффекты.

Nexus 4

Прежде чем Google запустила линейку Pixel, она сотрудничала с другими брендами для создания Nexus. Эти телефоны выпускались на ОС Android и получали обновления ПО быстрее, чем большинство других, что делало их своего рода приквелом Pixels.

Одним из таких телефонов был Nexus 4, выпущенный LG. Возможно, читатели согласятся, что Nexus 6P, выпущенный Huawei, был вершиной серии Nexus, мало кто может поспорить, что Nexus 4 не был одним из самых красивых телефонов.

Самым примечательным аспектом устройства была стеклянная задняя панель, на матрицу которой нанесли крошечные звездочки. Это создавало впечатление, что смартфон буквально сверкал.

Google Pixel 4 XL

Pixel 4 были красивыми, хоть и не популярными среди пользователей. Матовые направляющие были ошеломляющими с точки зрения эстетики, а оранжевая кнопка питания красиво выделялась.

Pixel 4, может быть, и провалился в продажах, но он никогда не станет провалом, если говорить о дизайне.

Фокус По материалам:

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