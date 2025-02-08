ТОП-10 самых популярных смартфонов: Apple и Samsung поделили лидерство — Finance.ua

ТОП-10 самых популярных смартфонов: Apple и Samsung поделили лидерство Сегодня 04:12 — Технологии&Авто

ТОП-10 самых популярных смартфонов: Apple и Samsung поделили лидерство, Фото: freepik

2024 год стал еще одним, который Apple может занести себе в актив, поскольку компания из Купертино доминировала на рынке смартфонов.

Об этом пишет GSMArena.

Какие смартфоны в лидерах

Согласно последним оценкам Canalys, среди десяти самых продаваемых смартфонов в мире семь мест заняли iPhone. Остальные три места были за устройствами Samsung.

Возглавил рейтинг самых продаваемых смартфонов мира iPhone 15, на который пришлось 3% всех проданных в мире смартфонов.

В общей сложности в 2024 году было продано 1,22 миллиарда смартфонов, то есть базовый смартфон Apple был продан в 36,6 миллиона экземпляров.

Вторым идет iPhone 16 Pro Max, а тройку лидеров замыкает iPhone 15 Pro Max.

Samsung удалось пробраться в первую пятерку рейтинга с Galaxy A15, занявший четвертое место, за ним следуют iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro и iPhone 16.

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Galaxy A15 5G опустился на восьмое место, а S24 Ultra — на девятое. Последнее место в первой десятке зарезервировано за трехлетним iPhone 13, на долю которого пришлось 1,5% общих мировых поставок смартфонов или 18,3 миллиона единиц.

Другое заметное изменение по сравнению с прошлогодним списком состоит в том, что пять из десяти лучших устройств были флагманскими, тогда как в списке было четыре из десяти.

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