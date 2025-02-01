ТОП-3 смартфонов со встроенным ИИ (фото) — Finance.ua

ТОП-3 смартфонов со встроенным ИИ (фото) 01.02.2025, 00:06 — Технологии&Авто

ТОП-3 смартфонов со встроенным ИИ (фото)

Сейчас трудно представить устройства, которые появляются на рынке и не имеют интеграции с ИИ. В 2024 году на рынке была жесткая конкуренция на этом поле, что породило много интересных смартфонов с расширенными возможностями нейросетей.

О трех таких моделях рассказывает Gizmochina.

Oppo Find X8 Pro

Как правило, инновации приходят к нам из Китая, и это касается также искусственного интеллекта, где Oppo Find X8 Pro является одним из лучших представителей.

Бренд представляет пакет функций AI Toolbox, содержащий AI Summary, AI Speak и AI Writer, которые обобщают информацию, записывают детали и предлагают альтернативные предложения соответственно.

Основной фишкой Find X8 Pro является камера, в которой AI Photo Remaster выводит возможности на новый уровень. Благодаря ИИ уменьшается размытость изображений, повышается разрешение и удаляются блики.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Функции искусственного интеллекта Galaxy AI были представлены вместе с флагманской линейкой Galaxy S24. Смартфоны получили много функций благодаря использованию чипа Snapdragon 8 Gen 3.

Искусственный интеллект интегрирован в фирменную оболочку Samsung One UI. Пользователи получают функции Live Translate, Interpreter, Chat Assist и Circle to Search.

Также дебютировал Generative AI, позволяющий получать обзоры на основе ИИ, предлагая разную полезную информацию из Интернета.

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Galaxy AI предлагает полезные инструменты для редактирования, стирания и создания информации, в чем помогают функции Edit Suggestion и Generative Edit. Нейросети активно используются в оптимизации фотографий.

Google Pixel 9 Pro XL

В подобном списке нельзя обойтись без одних из лучших представителей на рынке с интеграцией искусственного интеллекта — Google с их линейкой Pixel 9.

Pixel 9 Pro XL работает на базе процессора Tensor G4, который создан специально для использования с искусственным интеллектом от Google — Gemini Assistant. Он помогает оптимизировать фотографии, удалять и добавлять некоторые детали.

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Функция Magic Editor позволяет добавить себя на групповое фото, даже если вы не участвовали в нем. Также имеется функция Pixel Studio, предназначенная для генерирования изображений.

Функция Pixel Screenshots может упорядочивать и восстановить информацию из них, а Call Notes может сохранять расшифровку ваших телефонных разговоров, подводя итоги.

Пока в продаже не появились представители Galaxy S25, Google Pixel 9 Pro XL остается одним из самых лучших смартфонов с функциями искусственного интеллекта.

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