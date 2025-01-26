ТОП-6 смартфонов до 300 долларов — Finance.ua
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ТОП-6 смартфонов до 300 долларов

Технологии&Авто
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ТОП-6 смартфонов до 300 долларов
ТОП-6 смартфонов до 300 долларов
Даже в пределах бюджета до 300 долларов (12 тыс. грн) вы можете найти Android-смартфон с поддержкой 5G, хорошими камерами и продолжительным программным обеспечением. Некоторые модели даже оснащены 3,5-мм аудиоразъемом и слотом для microSD, редко встречающимися во флагманах.
Об этом пишет Android Central.

Какие смартфоны лучшие в ценовом диапазоне до 12 тыс. грн

CMF Phone 1

Устройство удивляет модульным дизайном и возможностью замены задней панели и аксессуаров.
ТОП-6 смартфонов до 300 долларов
Его яркий OLED-дисплей и мощный процессор обеспечивают комфортную работу и отличное качество изображения. Камера позволяет снимать качественные портреты, а обновление безопасности будет получать в течение трех лет.
Цены в Украине начинаются от 9499 грн.

Samsung Galaxy A25 5G

Galaxy A25 5G предлагает отличный экран, вместительный аккумулятор и долгосрочную программную поддержку — обновления гарантируются до Android 18.
ТОП-6 смартфонов до 300 долларов
Камера подходит для съемок в хорошем освещении, но в темное время суток качество фотографий снижается.
Цены в Украине начинаются от 7699 грн.

Poco X6 Pro

Смартфон имеет утонченный дизайн и яркий желтый цвет корпуса.
ТОП-6 смартфонов до 300 долларов
Процессор обеспечивает хорошую производительность, а AMOLED-экран имеет отличное качество изображения.
Однако камера уступает конкурентам, а смартфон может перегреваться при длительной нагрузке.
Цены в Украине начинаются от 11 524 грн.

Google Pixel 6a

Pixel 6a способен делать невероятно качественные фото благодаря программному обеспечению Google.
ТОП-6 смартфонов до 300 долларов
Несмотря на сравнительно скромные характеристики камеры, этот смартфон остается фаворитом среди любителей мобильной фотографии. Однако он получит последнее обновление Android в 2025 году.
Цены в Украине начинаются от 11 599 грн.

Redmi Note 13 Pro

Смартфон с одним из самых лучших экранов.
ТОП-6 смартфонов до 300 долларов
Он оснащен AMOLED-матрицей с великолепной цветопередачей. Аудиофилы оценят поддержку Dolby Atmos.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Поэтому смартфон идеально подходит для просмотра фильмов и имеет длительное время автономной работы. Основной модуль камеры может снимать очень хорошие фото, однако качество дополнительных камер оставляет желать лучшего.
Цены в Украине начинаются от 10 544 грн.

Moto G Stylus 5G (2024)

Смартфон обладает удобным стилусом, который используется для создания заметок и редактирования изображений.
ТОП-6 смартфонов до 300 долларов
Кроме того, он имеет стильный дизайн с экокожаной задней панелью. Из минусов — предусмотрено только одно обновление Android.
Цены в Украине начинаются от 6320 грн.
По материалам:
Novyny.live
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