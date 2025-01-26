ТОП-6 смартфонов до 300 долларов — Finance.ua

ТОП-6 смартфонов до 300 долларов Сегодня 04:19 — Технологии&Авто

ТОП-6 смартфонов до 300 долларов

Даже в пределах бюджета до 300 долларов (12 тыс. грн) вы можете найти Android-смартфон с поддержкой 5G, хорошими камерами и продолжительным программным обеспечением. Некоторые модели даже оснащены 3,5-мм аудиоразъемом и слотом для microSD, редко встречающимися во флагманах.

Об этом пишет Android Central.

Какие смартфоны лучшие в ценовом диапазоне до 12 тыс. грн

CMF Phone 1

Устройство удивляет модульным дизайном и возможностью замены задней панели и аксессуаров.

Его яркий OLED-дисплей и мощный процессор обеспечивают комфортную работу и отличное качество изображения. Камера позволяет снимать качественные портреты, а обновление безопасности будет получать в течение трех лет.

Цены в Украине начинаются от 9499 грн.

Samsung Galaxy A25 5G

Galaxy A25 5G предлагает отличный экран, вместительный аккумулятор и долгосрочную программную поддержку — обновления гарантируются до Android 18.

Камера подходит для съемок в хорошем освещении, но в темное время суток качество фотографий снижается.

Цены в Украине начинаются от 7699 грн.

Poco X6 Pro

Смартфон имеет утонченный дизайн и яркий желтый цвет корпуса.

Процессор обеспечивает хорошую производительность, а AMOLED-экран имеет отличное качество изображения.

Однако камера уступает конкурентам, а смартфон может перегреваться при длительной нагрузке.

Цены в Украине начинаются от 11 524 грн.

Google Pixel 6a

Pixel 6a способен делать невероятно качественные фото благодаря программному обеспечению Google.

Несмотря на сравнительно скромные характеристики камеры, этот смартфон остается фаворитом среди любителей мобильной фотографии. Однако он получит последнее обновление Android в 2025 году.

Цены в Украине начинаются от 11 599 грн.

Redmi Note 13 Pro

Смартфон с одним из самых лучших экранов.

Он оснащен AMOLED-матрицей с великолепной цветопередачей. Аудиофилы оценят поддержку Dolby Atmos.

Поэтому смартфон идеально подходит для просмотра фильмов и имеет длительное время автономной работы. Основной модуль камеры может снимать очень хорошие фото, однако качество дополнительных камер оставляет желать лучшего.

Цены в Украине начинаются от 10 544 грн.

Moto G Stylus 5G (2024)

Смартфон обладает удобным стилусом, который используется для создания заметок и редактирования изображений.

Кроме того, он имеет стильный дизайн с экокожаной задней панелью. Из минусов — предусмотрено только одно обновление Android.

Цены в Украине начинаются от 6320 грн.

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