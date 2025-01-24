Как распознать взломанный злоумышленниками смартфон — Finance.ua

Как распознать взломанный злоумышленниками смартфон Сегодня 04:10 — Мир

Как распознать взломанный злоумышленниками смартфон

Специалисты поделились информацией о том, как определить, не был ли смартфон взломан злоумышленниками.

Одним из самых очевидных проявлений несанкционированного доступа является камера, которая внезапно активируется. Кроме того, при совершении телефонных звонков может возникать фоновый шум, что также является признаком возможного взлома.

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Что следует знать

Не стоит игнорировать и тот факт, что смартфон начал разряжаться гораздо быстрее обычного. В случае появления таких подозрений специалисты советуют немедленно сбросить устройство до заводских настроек. После этого настоятельно рекомендуется изменить пароли и доступы ко всем важным приложениям.

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Приложения, которые были установлены из сомнительных источников, следует заменить на версии, загруженные с официальных ресурсов.

Справка Finance.ua:

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itechua По материалам:

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