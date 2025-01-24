Как распознать взломанный злоумышленниками смартфон — Finance.ua

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Как распознать взломанный злоумышленниками смартфон

Мир
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Как распознать взломанный злоумышленниками смартфон
Как распознать взломанный злоумышленниками смартфон
Специалисты поделились информацией о том, как определить, не был ли смартфон взломан злоумышленниками.
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Одним из самых очевидных проявлений несанкционированного доступа является камера, которая внезапно активируется. Кроме того, при совершении телефонных звонков может возникать фоновый шум, что также является признаком возможного взлома.

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Что следует знать

Не стоит игнорировать и тот факт, что смартфон начал разряжаться гораздо быстрее обычного. В случае появления таких подозрений специалисты советуют немедленно сбросить устройство до заводских настроек. После этого настоятельно рекомендуется изменить пароли и доступы ко всем важным приложениям.
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Приложения, которые были установлены из сомнительных источников, следует заменить на версии, загруженные с официальных ресурсов.

Справка Finance.ua:

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По материалам:
itechua
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