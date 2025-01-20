Стал известен новый тренд в мире смартфонов в 2025 году — Finance.ua

Стал известен новый тренд в мире смартфонов в 2025 году Сегодня 05:28 — Фондовый рынок

Стал известен новый тренд в мире смартфонов в 2025 году

После 200-мегапиксельных камер и рекордных 24 ГБ ОЗУ на рынке смартфонов намечается новый тренд. В первой половине 2025 года в продаже появится несколько устройств в сегменте выше среднего с мощными процессорами и очень емкими аккумуляторами.

Как сообщает надежный инсайдер Digital Chat Station, компании Redmi, iQOO и Realme готовятся выпустить смартфоны с аккумуляторами на 7000/7500 мАч. Обычно батареи с такой емкостью используются в недорогих планшетах.

«Новые смартфоны будут выпущены друг за другом с февраля по май. Среди девайсов с плоскими экранами и емкими батареями будет большая битва», — пишет Digital Chat Station.

В списке смартфонов, выход которых ожидается в первой половине 2025, фигурирует Redmi Turbo 4 Pro, iQOO Neo 11, iQOO Z10, Realme Neo 7 SE и OnePlus Ace 5V. Некоторые из новинок будут поставляться с аккумулятором 6000/6500 мАч и быстрой зарядкой 20 Вт. Остальные устройства получат большие батареи — от 7000 до 7500 мАч, хотя зарядка может быть чуть менее мощной.

Впрочем, это не рекорд на рынке смартфонов. Совсем недавно китайские флагманы впервые получили огромные батареи более чем на 7000 мАч, например Red Magic 10 Pro+ может похвастаться аккумулятором 7050 мАч с поддержкой проводной зарядки 120 Вт. Но сейчас такие аппараты станут более массовыми, пишет источник.

Добиться такого прироста удалось за счет перехода на кремний-углеродные батареи, в освоении которых китайские производители смартфонов явно опережают Apple и Samsung. Эта технология позволяет устанавливать особо емкие аккумуляторы в корпуса с обычной толщиной.

УНІАН По материалам:

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