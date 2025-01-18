ТОП-10 лучших недорогих смартфонов по цене-качеству в начале 2025 года — Finance.ua
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ТОП-10 лучших недорогих смартфонов по цене-качеству в начале 2025 года

Фондовый рынок
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ТОП-10 лучших недорогих смартфонов по цене-качеству в начале 2025 года
ТОП-10 лучших недорогих смартфонов по цене-качеству в начале 2025 года
Портал Tom’s Guide представил свежий рейтинг лучших недорогих телефонов, рекомендованных для покупки в начале 2025 года. «Самый дорогой» телефон в подборке обойдется в $500, а самый дешевый — в районе $130.

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По мнению авторитетных обозревателей, это 10 смартфонов, у которых есть все, что нужно среднестатистическому пользователю.
  • Лучший по совокупности качеств — Google Pixel 8a. Обновленная ​​модель бюджетной серии с ярким 120-герцовым дисплеем, высокой автономностью, одной из лучших камер в своем классе и целым набором ИИ-функций. Если этого недостаточно, то он предлагает рекордную поддержку обновлениями до 7 лет.
  • Наиболее автономный — OnePlus 12R. Он работает от аккумулятора 18 часов — это дольше любого другого смартфона в списке. А еще он очень быстрый (внутри топовый процессор 2022 Snapdragon 8 Gen 2). Но камеры не так хороши, поэтому, если вам нужен недорогой камерофон, смотрите выше.
  • Лучший дизайн — Nothing Phone (2a). Новый аппарат получился со знакомой полупрозрачной задней панелью и подсветкой, которая есть в Nothing Phone 2, но стоит почти вдвое дешевле. При этом с автономностью у него тоже все хорошо, чего, впрочем, не скажешь о качестве фото.
  • Дешевый вариант для любителей поснимать — Pixel 6a. Надежное комбо камер на 8 и 12.2+12 мегапикселей вкупе с алгоритмами Google «вытягивают» картинку из любой ситуации и полностью конкурируют даже с более дорогими моделями.
  • Самый дешевый Айфон — iPhone SE 2022. Если игнорировать дизайн 2017 года, 60-герцовый дисплей и отсутствие ночного режима камеры, это все равно отличный телефон по доступной цене с субфлагманской начинкой.
  • Необычный смартфон-конструктор — CMF Phone 1. Заднюю пластиковую крышку смартфона можно менять, для этого в комплекте есть специальная отвертка и поддержка аксессуаров типа подставок. Производительностью устройство не блещет, зато стоит от 199 долларов.
  • Лучший до 200 долларов — Moto G 5G (2024). Стоит бюджетно, при этом есть хорошая автономность и задник из эко-кожи, заставляющий устройство выглядеть более премиально.
  • Лучший до 300 долларов — OnePlus Nord N30. Вы получаете большой экран 120 Гц, 12,5 часа автономной работы и быструю зарядку с 0 до 100% за час.
  • Лучший до 350 долларов — Samsung Galaxy A55. Современный дизайн, яркий OLED-экран с частотой 120 Гц, крутая оптика и хорошее время автономной работы могут заинтересовать потенциального покупателя.
  • Смартфон со стилусом — Moto G Stylus 5G (2024). Такую фишку сегодня можно найти только у флагманских Samsung Galaxy Ultra.
По материалам:
УНІАН
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